Эти 8 машин пройдут 500 тысяч км без капремонта

В современном мире большинство автомобилей становятся одноразовыми, и даже регулярное обслуживание не гарантирует долговечности. Однако на российском вторичном рынке все еще есть автомобили, которые способны прослужить до 20 лет и пройти более 500 тысяч километров без капитального ремонта. Портал njcar. ru составил список из восьми самых надежных моделей на основе отзывов владельцев.
Первое место занимает Toyota Land Cruiser 200 с мотором объемом 4,7 литра и 288 л. с. Внедорожник оснащен классическим автоматом и полным приводом. Согласно отзывам, 89% владельцев не сталкивались с серьезными поломками, несмотря на пробег свыше 500 тысяч километров.
На второй позиции стоит Toyota Highlander, чемпион в сегменте кроссоверов. Более 80% владельцев этих автомобилей, которые используются 20-25 лет, отмечают, что двигатель и коробка передач не требуют ремонта.
Третье место досталось Toyota Fortuner первого поколения с 2,7-литровым бензиновым мотором. Модель, построенная на базе пикапа Toyota Hilux, славится своей прочностью.
Четвертое место занимает Toyota Camry в кузове VX30, которая особенно популярна в России. Версия с 2,4-литровым двигателем и автоматической коробкой передач демонстрирует высокую надежность.
Honda CR-V также зарекомендовала себя как надежная модель, многие владельцы не хотят расставаться с машиной даже после 20 лет эксплуатации.
Subaru Forester и Subaru Outback пользуются любовью преданных поклонников бренда, многие из которых не планируют продавать автомобили, несмотря на возраст.
Последнее место в списке занимает Toyota RAV4, выпущенная в 2004–2006 годах с 2,0-литровым двигателем и автоматической коробкой передач, до сих пор радующая владельцев.
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