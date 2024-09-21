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Эти 8 машин пройдут 500 тысяч км без капремонта

Восемь автомобилей, которые не сломаются даже за 20 лет эксплуатации
2:12
Авто

В современном мире большинство автомобилей становятся одноразовыми, и даже регулярное обслуживание не гарантирует долговечности. Однако на российском вторичном рынке все еще есть автомобили, которые способны прослужить до 20 лет и пройти более 500 тысяч километров без капитального ремонта. Портал njcar. ru составил список из восьми самых надежных моделей на основе отзывов владельцев.

Восемь автомобилей, которые не сломаются даже за 20 лет эксплуатации
Фото: Wikipedia by Luftfahrrad, CC BY-SA 3.0

Первое место занимает Toyota Land Cruiser 200 с мотором объемом 4,7 литра и 288 л. с. Внедорожник оснащен классическим автоматом и полным приводом. Согласно отзывам, 89% владельцев не сталкивались с серьезными поломками, несмотря на пробег свыше 500 тысяч километров.

На второй позиции стоит Toyota Highlander, чемпион в сегменте кроссоверов. Более 80% владельцев этих автомобилей, которые используются 20-25 лет, отмечают, что двигатель и коробка передач не требуют ремонта.

Третье место досталось Toyota Fortuner первого поколения с 2,7-литровым бензиновым мотором. Модель, построенная на базе пикапа Toyota Hilux, славится своей прочностью.

Четвертое место занимает Toyota Camry в кузове VX30, которая особенно популярна в России. Версия с 2,4-литровым двигателем и автоматической коробкой передач демонстрирует высокую надежность.

Honda CR-V также зарекомендовала себя как надежная модель, многие владельцы не хотят расставаться с машиной даже после 20 лет эксплуатации.

Subaru Forester и Subaru Outback пользуются любовью преданных поклонников бренда, многие из которых не планируют продавать автомобили, несмотря на возраст.

Последнее место в списке занимает Toyota RAV4, выпущенная в 2004–2006 годах с 2,0-литровым двигателем и автоматической коробкой передач, до сих пор радующая владельцев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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