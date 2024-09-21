Эти 8 машин пройдут 500 тысяч км без капремонта

Восемь автомобилей, которые не сломаются даже за 20 лет эксплуатации

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В современном мире большинство автомобилей становятся одноразовыми, и даже регулярное обслуживание не гарантирует долговечности. Однако на российском вторичном рынке все еще есть автомобили, которые способны прослужить до 20 лет и пройти более 500 тысяч километров без капитального ремонта. Портал njcar. ru составил список из восьми самых надежных моделей на основе отзывов владельцев.

Фото: Wikipedia by Luftfahrrad, CC BY-SA 3.0

Первое место занимает Toyota Land Cruiser 200 с мотором объемом 4,7 литра и 288 л. с. Внедорожник оснащен классическим автоматом и полным приводом. Согласно отзывам, 89% владельцев не сталкивались с серьезными поломками, несмотря на пробег свыше 500 тысяч километров.

На второй позиции стоит Toyota Highlander, чемпион в сегменте кроссоверов. Более 80% владельцев этих автомобилей, которые используются 20-25 лет, отмечают, что двигатель и коробка передач не требуют ремонта.

Третье место досталось Toyota Fortuner первого поколения с 2,7-литровым бензиновым мотором. Модель, построенная на базе пикапа Toyota Hilux, славится своей прочностью.

Четвертое место занимает Toyota Camry в кузове VX30, которая особенно популярна в России. Версия с 2,4-литровым двигателем и автоматической коробкой передач демонстрирует высокую надежность.

Honda CR-V также зарекомендовала себя как надежная модель, многие владельцы не хотят расставаться с машиной даже после 20 лет эксплуатации.

Subaru Forester и Subaru Outback пользуются любовью преданных поклонников бренда, многие из которых не планируют продавать автомобили, несмотря на возраст.

Последнее место в списке занимает Toyota RAV4, выпущенная в 2004–2006 годах с 2,0-литровым двигателем и автоматической коробкой передач, до сих пор радующая владельцев.