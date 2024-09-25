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Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок

Почему важно правильно затянуть свечи зажигания
3:15
Авто

Свечи зажигания, как и любые расходные материалы, требуют периодической замены. На первый взгляд эта операция может показаться простой — нужно всего лишь выкрутить старые свечи и закрутить новые. Однако, нередко неопытные автомобилисты совершают ошибки, которые могут привести к серьёзным поломкам.

Почему важно правильно затянуть свечи зажигания
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, CC BY-SA 2.0

Замена свечей зажигания — это процесс, требующий определённых навыков. Если их нет, лучше доверить эту работу специалистам. В беседе с порталом "Тарантас Ньюс" автомеханик назвал несколько распространённых ошибок, которые совершают водители при самостоятельной замене свечей зажигания.

Прежде всего, следует помнить, что свечи зажигания нужно менять обязательно. В большинстве случаев это требуется каждые 30 тысяч километров пробега, хотя некоторые свечи, такие как иридиевые, могут служить значительно дольше. Несвоевременная замена свечей, неправильный их подбор или поломка могут привести к серьёзным повреждениям двигателя. Однако сегодня поговорим о наиболее частых ошибках, совершаемых при их замене.

Замена на горячем двигателе

Одна из главных ошибок — это попытка заменить свечи на горячем двигателе. При высокой температуре металл склонен к деформациям, что увеличивает риск срыва резьбы в колодцах. Чтобы этого избежать, необходимо дождаться, пока двигатель остынет до температуры около 40-50 градусов Цельсия.

Попадание грязи в мотор

Нередко при замене свечей возникает проблема попадания грязи в камеру сгорания. Чтобы избежать этого, перед началом работы нужно тщательно очистить корпус мотора и, в частности, колодцы свечей. Это можно сделать с помощью сжатого воздуха или специальных химических средств. Игнорирование этой меры может привести к тому, что грязь проникнет в цилиндры и будет действовать как абразив.

Неправильная затяжка свечей

Очень важно не допускать ошибок при затяжке свечей. Недотянутая свеча может нарушить теплоотдачу, что приведет к её перегреву, выгоранию электродов и разрушению изолятора. Вибрации могут разболтать свечу, и со временем она может вылететь, повредив резьбу.

С другой стороны, перетяжка свечи также опасна. Это может повредить керамический изолятор, вызвать пропуски зажигания или даже привести к трещинам в керамике. Излишняя сила может "разорвать" или деформировать свечу, что значительно сократит её срок службы.

Использование динамометрического ключа

Для правильной затяжки свечей рекомендуется использовать динамометрический ключ. Необходимый момент затяжки обычно указывается на упаковке свечей или в инструкции к автомобилю. Если такого инструмента нет, свечи следует сначала закрутить вручную, а затем довернуть ключом на 1/3 оборота.

Итог

Соблюдение сроков замены, использование качественных компонентов и правильный подход к процессу помогут обеспечить надёжную работу двигателя и избежать проблем в будущем.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие. В бензиновых двигателях внутреннего сгорания используются наиболее распространённые искровые свечи зажигания. Воспламенение топливно-воздушной смеси в них производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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