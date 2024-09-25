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Правила безопасности для маленьких пассажиров в автомобиле

Основные правила перевозки детей в автомобиле
3:09
Авто

Правильная и безопасная перевозка детей в автомобиле — это ключевой аспект заботы о здоровье и жизни ребёнка. О том, как обеспечить безопасность маленьких пассажиров, рассказала заведующая отделением новорожденных Института неонатологии и педиатрии НМИЦ акушерства Лейла Тимофеева, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздрава России.

Основные правила перевозки детей в автомобиле
Фото: wikimedia by Senado Federal, CC BY 2.0

Если ребёнок не пристёгнут в автокресле, при дорожно-транспортном происшествии он может продолжить движение по инерции, что ведёт к серьёзным травмам, таким как черепно-мозговые повреждения, ушибы и повреждения внутренних органов. В 15% случаев аварии с участием детей заканчиваются летальным исходом. По данным ВОЗ, использование автокресел снижает риск травм у детей до 4 лет на 80%.

Детские удерживающие устройства: автокресла и автолюльки

Главным средством защиты ребёнка в автомобиле является автокресло или автолюлька, которые разработаны с учётом особенностей детского организма. Эти устройства подбираются по возрасту и весу ребёнка и устанавливаются в автомобиле на самых безопасных местах.

Согласно правилам дорожного движения, дети до 12 лет должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах. Это касается всех поездок, даже самых коротких, так как в момент столкновения предметы, не зафиксированные в автомобиле, продолжают двигаться по инерции.

Автокресла оснащены собственными ремнями безопасности, которые адаптированы к росту и весу ребёнка. Эти устройства также обеспечивают правильное анатомическое положение и надёжно фиксируют маленького пассажира.

Автолюльки и их особенности

Автолюльки, напоминающие по виду коляски, предназначены для перевозки детей до шести месяцев. В них ребёнок располагается в полностью лежачем положении под углом до 10 градусов. Автолюльки крепятся на заднем сиденье перпендикулярно направлению движения с помощью автомобильных ремней.

Однако в плане безопасности автолюльки уступают автокреслам. Их рекомендуется использовать только по медицинским показаниям. Для новорождённых оптимальным вариантом считаются автокресла категории 0+, которые обеспечивают ребёнку полулежачее положение под углом 30-45 градусов, что считается наиболее безопасным.

Распространённые ошибки при перевозке детей

Существует несколько частых ошибок, которые могут привести к трагедии:

  • перевозка ребёнка на руках взрослого;
  • кормление ребёнка во время движения;
  • неправильная установка автокресла;
  • использование неподходящей одежды, мешающей правильной фиксации;
  • оставление ребёнка одного в машине;
  • неправильное поведение родителей при переходе дороги с коляской.

Дети до 12 лет остаются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения и зависят от ответственности взрослых.

Уточнения

Детское автокресло автолюлька, детский бустер — это устройства, которые устанавливаются в автомобиль для перевозки детей и фиксируются штатными ремнями безопасности, либо дополнительными креплениями, на штатное сиденье автомобиля. Детское автокресло (автолюлька, бустер) относятся к «детским удерживающим устройствам» (ДУУ) или системам (англ. child restraint systems).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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