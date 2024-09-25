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Муляжи дорожных камер: как они работают и зачем их устанавливают

Как отличить муляж дорожной камеры от настоящей
3:04
Авто

Представители МВД и ГИБДД не раз сообщали, что на российских дорогах, наряду с работающими камерами фиксации нарушений ПДД, устанавливаются также муляжи. Их цель — дисциплинировать водителей, напоминая о необходимости соблюдать правила.

Как отличить муляж дорожной камеры от настоящей
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

Из-за недостаточного финансирования, которое не позволяет оборудовать все дороги полноценными камерами, власти используют муляжи для стимуляции водителей к соблюдению скоростного режима. Портал aif. ru выяснил, где чаще всего устанавливают такие камеры-муляжи и как их можно отличить от настоящих устройств.

Где чаще всего устанавливают муляжи камер?

Системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД играют ключевую роль в снижении числа аварий на дорогах. В местах их установки водители становятся более осторожными и дисциплинированными. Камеры обычно размещают в зонах с ограниченной видимостью или сложными дорожными условиями, где соблюдение правил особенно важно.

Муляжи часто ставят на местах, где раньше были установлены настоящие камеры. Водители привыкают снижать скорость в этих зонах, и даже после замены камеры на муляж продолжают это делать, что помогает поддерживать дисциплину. Настоящая камера при этом перемещается на другой опасный участок дороги. Муляжи также могут устанавливаться на малозагруженных трассах, где экономически невыгодно ставить полноценные камеры. Для повышения дисциплины рядом с муляжами периодически размещают мобильные комплексы фиксации.

Как отличить муляж от настоящей камеры?

Один из самых простых способов узнать, настоящая ли перед вами камера или муляж — это использовать радар-детектор. Если прибор не обнаруживает сигналы, которые излучает радар, то перед вами скорее всего муляж.

Если у вас нет радар-детектора, поможет внимательное наблюдение. Настоящие комплексы обычно состоят из трёх частей: камеры, радар-приёмника и электронного модуля для обработки данных. Эти элементы соединены проводами, которые надёжно закреплены на опоре. В муляжах часто нет проводов или скрутки сделаны небрежно, а корпус вычислительного модуля может отсутствовать.

Многие настоящие камеры оснащены инфракрасными излучателями для распознавания номеров в тёмное время суток. Хотя инфракрасное излучение невидимо для глаза, его можно заметить на записи камеры или смартфона в виде розоватого мерцания. Если такое мерцание отсутствует, это может быть признаком муляжа.

Самый надёжный способ узнать, где установлены настоящие камеры, — это воспользоваться официальной картой от ГИБДД, которая содержит актуальные данные о местах фиксации нарушений. Эти данные доступны для скачивания на смартфоны и компьютеры и обновляются регулярно.

Уточнения

Радиолокацио́нная ста́нция (РЛС), рада́р (англ. radar от radio detection and ranging — радиообнаружение и измерение дальности) — радиотехническая система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров. Использует метод радиолокации, основанный на излучении радиоволн и регистрации их отражений от объектов. Английский термин появился в 1941 году как звуковая аббревиатура (англ. RADAR), впоследствии перейдя в разряд самостоятельного слова.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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