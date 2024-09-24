Очистка топливной системы: помогает ли бензин АИ-100

Топливная система автомобиля требует регулярной очистки для обеспечения стабильной работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Существует мнение среди автовладельцев, что для очистки топливной системы можно использовать бензин с повышенным октановым числом, например, АИ-100, заменяя им АИ-95. Портал "Тарантас Ньюс" решил выяснить, насколько эффективно "сотое" топливо в борьбе с загрязнениями.
Различия между АИ-95 и АИ-100
Основное различие между АИ-95 и АИ-100 заключается в октановом числе, которое определяет устойчивость топлива к детонации. Чем выше это число, тем лучше топливо предотвращает детонацию в двигателе. Детонация, то есть преждевременное сгорание топлива, оказывает разрушительное воздействие на цилиндро-поршневую группу, что может привести к повреждениям двигателя. Топливо с более высоким октановым числом снижает риск детонации и способствует более мягкой работе двигателя.
Чистящие свойства АИ-100
Однако более высокое октановое число не говорит о чистящих свойствах топлива. Бензин не является средством для очистки и не способен удалить отложения и нагар в топливной системе или камере сгорания. Для этого необходимы специальные присадки, которые содержат необходимые компоненты для эффективной очистки. Высокооктановое топливо стоит заливать только тогда, когда это рекомендуется производителем автомобиля.
Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина). Октановое число определяют на стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия.
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