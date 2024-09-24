Очистка топливной системы: помогает ли бензин АИ-100

Почему бензин АИ-100 не решит проблему загрязнений топливной системы

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Топливная система автомобиля требует регулярной очистки для обеспечения стабильной работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Существует мнение среди автовладельцев, что для очистки топливной системы можно использовать бензин с повышенным октановым числом, например, АИ-100, заменяя им АИ-95. Портал "Тарантас Ньюс" решил выяснить, насколько эффективно "сотое" топливо в борьбе с загрязнениями.

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Различия между АИ-95 и АИ-100

Основное различие между АИ-95 и АИ-100 заключается в октановом числе, которое определяет устойчивость топлива к детонации. Чем выше это число, тем лучше топливо предотвращает детонацию в двигателе. Детонация, то есть преждевременное сгорание топлива, оказывает разрушительное воздействие на цилиндро-поршневую группу, что может привести к повреждениям двигателя. Топливо с более высоким октановым числом снижает риск детонации и способствует более мягкой работе двигателя.

Чистящие свойства АИ-100

Однако более высокое октановое число не говорит о чистящих свойствах топлива. Бензин не является средством для очистки и не способен удалить отложения и нагар в топливной системе или камере сгорания. Для этого необходимы специальные присадки, которые содержат необходимые компоненты для эффективной очистки. Высокооктановое топливо стоит заливать только тогда, когда это рекомендуется производителем автомобиля.

Уточнения

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина). Октановое число определяют на стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия.



