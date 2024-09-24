Почему автомобильные аккумуляторы чаще выходят из строя летом

Почему аккумуляторы чаще разряжаются в жару

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Существует популярный миф, что аккумуляторные батареи больше боятся холода, а летом их работа становится более стабильной и безопасной. Многие считают: если батарея пережила зиму, то летом с ней проблем не возникнет. Однако это далеко от правды. Жара оказывает на аккумулятор не меньше вреда, чем мороз. Согласно ГОСТ Р 53165-2020, батареи должны быть устойчивы к температурам от -40°C до +60°C. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин объяснил, что на самом деле более опасно для аккумуляторов — холод или жара.

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Влияние жары на аккумулятор

При высоких температурах процессы коррозии и саморазряда в аккумуляторе ускоряются, что сокращает срок его службы. В обслуживаемых аккумуляторах на жаре происходит испарение электролита. Вода испаряется, увеличивается концентрация серной кислоты, пластины оголяются, что снижает емкость батареи. Со временем часть кислоты оседает в виде кристаллов на решетках, вызывая сульфатацию, которая активируется при повышении температуры под капотом. Во время движения это менее критично, но при длительных остановках в пробках батарея испытывает серьёзные нагрузки.

Миф о термочехле

Многие водители считают, что термочехол помогает согреть аккумулятор зимой. Однако, на самом деле, чехол не производит тепло и не согревает батарею. Тем не менее, летом термочехол действительно приносит пользу, защищая аккумулятор от перегрева из-за расположения рядом с горячим двигателем.

Саморазряд в жару

Часто считают, что холод сильнее вредит аккумулятору, чем тепло. Однако жара может быть более опасной для батареи. Чем выше температура, тем быстрее протекают химические реакции в аккумуляторе, в том числе процессы саморазряда. В мороз саморазряд минимален, а вот в жару он усиливается. Если автомобиль долго стоит на солнце, температура под капотом повышается, что может привести к полному разряду аккумулятора, создавая критическую ситуацию.

Итог

Хотя полностью защитить аккумулятор от холода или жары невозможно, вред от жары можно минимизировать. Следует уделять внимание уходу за батареей, особенно в летний период, когда она подвержена перегреву.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



