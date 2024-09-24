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Попытка повторного запуска двигателя: когда это может быть опасно

Что произойдет, если повторно завести уже работающий двигатель
2:24
Авто

Из-за неопытности или невнимательности водитель иногда может случайно попытаться завести мотор, который уже работает. Разберёмся, какие последствия это может иметь для автомобиля.

Что произойдет, если повторно завести уже работающий двигатель
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чаще всего водители делают это по ошибке — из-за усталости или рассеянности. Однако возникает логичный вопрос: могут ли такие действия привести к поломке? Давайте рассмотрим, что происходит при повторном запуске двигателя и какие могут быть последствия.

Как работает стартер

Чтобы понять последствия попытки завести уже работающий двигатель, важно понять принцип работы стартера. Стартер — это электрический механизм, который запускает двигатель, вращая его до тех пор, пока он не начнет работать самостоятельно. Когда мотор уже завёлся, стартер отключается и перестает функционировать.

Последствия на старых автомобилях

На старых автомобилях, таких как "Жигули", при попытке повторно завести уже работающий двигатель раздаётся неприятный скрежет. Это происходит из-за того, что стартер пытается зацепиться за маховик, который уже вращается. В результате может произойти износ или поломка стартера, а также повреждение маховика. Механические компоненты стартера, такие как зубчатая передача и электромотор, подвергаются риску повреждения.

Современные системы предотвращения

С появлением современных автомобилей ситуация улучшилась. В замках зажигания появились механические блокировки, предотвращающие повторное поворачивание ключа зажигания в положение запуска. С приходом кнопок "Пуск" эта проблема исчезла почти полностью. При нажатии кнопки "Пуск" на уже работающем двигателе, система просто выключает мотор. Для повторного запуска требуется снова нажать кнопку.

Итоги

Попытка завести уже работающий двигатель может привести к повреждению стартера или маховика, особенно на старых автомобилях. Однако современные машины оснащены системами, предотвращающими подобные проблемы. Если всё-таки такое произошло, не стоит паниковать: одноразовая ошибка, скорее всего, не нанесёт серьёзного вреда. Важно проявлять внимание и осторожность, чтобы избежать таких ситуаций в будущем.

Уточнения

Ста́ртер (англ. starter, от start — начинать, пускать в ход), основной агрегат пусковой системы двигателя, раскручивающий его вал до частоты вращения, необходимой для запуска двигателя.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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