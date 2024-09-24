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Тормозные диски: что приводит к износу и как определить, что пора менять

Можно ли заменить только один тормозной диск
Авто

Тормозная система — это ключевой элемент безопасности автомобиля, и с её состоянием не стоит шутить или откладывать ремонт. Одной из важнейших частей тормозной системы являются тормозные диски, от которых напрямую зависит безопасность на дороге. Чтобы избежать аварийных ситуаций, важно знать, когда нужно менять тормозные диски.

Можно ли заменить только один тормозной диск
Фото: Own work by Dan Lindsay, PDM

Вибрация

Если при торможении возникают вибрации или пульсации, которые ощутимы на руле, это может указывать на деформацию или сильный износ тормозных дисков. Такие вибрации возникают из-за неравномерного контакта тормозных колодок с поверхностью диска, что снижает эффективность торможения. В некоторых случаях вибрации можно устранить проточкой дисков, но чаще всего требуется их замена.

Износ

Тормозные диски имеют минимально допустимую толщину, которая указана производителем. С течением времени толщина уменьшается из-за износа, и если она достигает критической отметки, диски необходимо заменить. Для точного измерения толщины можно использовать микрометр или штангенциркуль. Простым способом определить износ является проверка кромки диска — если она ощутимо выступает, значит, диски пора менять.

Необычные звуки при торможении

Если при нажатии на тормоз появляются необычные звуки, такие как скрежет или скрип, это может быть сигналом о повреждениях или износе тормозных дисков. Постоянные звуки подобного рода требуют немедленного осмотра тормозной системы и, вероятно, замены дисков.

Перегрев

Перегрев дисков не всегда ведет к их деформации, но он может вызвать проблемы с тормозными колодками. В результате повышения температуры фрикционный материал колодок может расплавиться и размазаться по поверхности дисков, что снижает их эффективность. Если тормозные диски перегреваются, это можно заметить по их синеватому оттенку.

Механические повреждения

Трещины или глубокие царапины на поверхности тормозных дисков — явный признак того, что они изношены и требуют замены. Игнорирование таких повреждений может ухудшить торможение и привести к более серьёзным поломкам.

Когда менять тормозные диски

Невозможно точно определить пробег, на котором нужно менять тормозные диски, так как это зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. При аккуратной езде диски могут прослужить до 100 тысяч километров, а при интенсивной езде на гоночных трассах они становятся расходным материалом. Лучше ориентироваться на их состояние и указанные выше признаки.

Можно ли менять тормозные диски по одному?

Тормозные диски обычно изнашиваются равномерно, и если это не так, причина может крыться в неисправности суппорта или дефекте колодки. В исключительных случаях, например, если один из новых дисков оказался бракованным или повреждён при установке, можно заменить только его. При замене дисков также рекомендуется установить новый комплект тормозных колодок.

 

Уточнения

Тормозной диск или же дисковый тормозной механизм или дисковые тормоза — основной элемент дисковой тормозной системы. Предоставляющий из себя вращающаяся часть дисковой системы, к которой при помощи привода прижимаются неподвижные тормозные колодки. Выступает участником фрикционной пары трения, результатом которого является управляемое замедление транспортного средства. Тормозной диск функционально выполняет две задачи:

  • в паре с тормозной колодкой создаёт трение
  • рассеивает сгенерированное тепло

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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