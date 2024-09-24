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Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений

Что нужно знать о перевозке топлива в личном автомобиле
2:48
Авто

Существует множество причин, по которым водителю может понадобиться перевозить топливо в автомобиле. Это может быть полезно при длительных поездках, особенно в отдалённые регионы, где найти качественное топливо непросто. Иногда горючее нужно для различной техники, например, для газонокосилок, культиваторов или бензопил. Однако не все водители в России знают, как правильно и безопасно перевозить топливо и какие существуют ограничения. 

Что нужно знать о перевозке топлива в личном автомобиле
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Сколько топлива можно перевозить?

Согласно пункту 23.5 Правил дорожного движения, транспортировка опасных грузов, включая бензин, регулируется правилами, утверждёнными Минтрансом РФ. Эти нормы применяются к коммерческим перевозкам, однако для частных лиц действуют свои ограничения на объём перевозимого топлива.

Частные лица могут перевозить до 240 литров топлива на одном автомобиле, если это делается для личных или бытовых нужд, а также для досуга или спорта. Для этого потребуется 12 стандартных 20-литровых канистр или специальные ёмкости объёмом до 60 литров каждая. Соблюдение этих правил и надёжная фиксация груза помогут избежать штрафа в размере 2000-2500 рублей или даже лишения водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Какую тару использовать для перевозки топлива?

Бензин является сильным растворителем, поэтому перевозить его в обычных бытовых ёмкостях категорически запрещено. Например, бутылки из-под воды или банки от технических жидкостей не подходят для этих целей. Для безопасной перевозки топлива необходимо использовать специальные канистры, которые могут быть изготовлены как из полиэтилена, так и из стали. Стальные канистры позволяют дольше хранить бензин без риска коррозии и окисления.

Почему нельзя перевозить бензин в обычных бутылках?

Обычные пластиковые или полиэтиленовые ёмкости не предназначены для перевозки топлива, так как они могут не выдерживать механических воздействий или перепадов давления. Кроме того, на заправках могут отказать в наливе топлива в такие ёмкости из-за риска накопления статического электричества, что может привести к искре и возгоранию.

На автозаправочных станциях существует отдельное правило, запрещающее отпускать нефтепродукты в стеклянную тару или пластиковые ёмкости без соответствующей маркировки, подтверждающей их пригодность для хранения топлива. Наилучший вариант для транспортировки — это металлические канистры с резиновым уплотнителем на крышке.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.
Бензины используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном органическом синтезе.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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