Когда промывка двигателя обязательна: советы специалиста

Почему промывка двигателя важна для авто с большим пробегом

3:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Нужно ли промывать двигатель при замене масла? Этот вопрос вызывает множество споров, и автопроизводители, как правило, не дают однозначных рекомендаций по этому поводу. Более того, подобная процедура не включена в регламент технического обслуживания. Однако, как объясняет Сергей Пономарев, технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE, в некоторых ситуациях промывка двигателя может быть необходимой.

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Когда промывка не нужна

По словам эксперта, если автомобиль с небольшим пробегом регулярно обслуживается в соответствии с межсервисными интервалами, особенно с учётом тяжёлых условий эксплуатации, и использует качественное моторное масло, промывка двигателя не требуется. В таком случае масло само по себе достаточно эффективно справляется с задачей очистки.

Когда промывка нужна

Однако в реальных условиях часто происходит иначе. Многие автомобили, особенно на российских дорогах, имеют значительный пробег, и их обслуживание может быть нерегулярным, с применением масел среднего или низкого качества. В таких случаях со временем в двигателе накапливаются шламы и отложения, что может ухудшить циркуляцию масла, сократить ресурс масляного фильтра и привести к тому, что масло начнёт обходить фильтрующий элемент, распространяя грязь по масляным каналам. Это может привести к серьёзным проблемам и дорогому ремонту в будущем.

Чтобы понять, нужна ли промывка, важно учитывать, как работает моторное масло. Оно состоит из базовой основы и различных присадок, которые выполняют моющие, антиокислительные и антикоррозийные функции. В дешёвых маслах эти присадки быстро теряют свои свойства, что ускоряет накопление отложений. В таких случаях промывка двигателя может быть полезной.

Применение промывок

Наиболее распространённые "пятиминутные" промывки обладают хорошими моющими и антиокислительными свойствами, помогая вымывать старое масло и очищать систему от загрязнений. Эксперт рекомендует использовать такие промывки при каждой замене масла, особенно на автомобилях с большим пробегом.

Осторожность при серьёзных отложениях

Тем не менее, в случае, если межсервисные интервалы были значительно нарушены, использовалось низкокачественное или неизвестное масло, и на крышке маслозаливной горловины видны серьёзные отложения, не стоит торопиться с промывкой. Лучше сначала провести диагностику двигателя с помощью видеоэндоскопа. Если отложения слишком велики, промывка может привести к тому, что крупные куски отложений отмоются и забьют маслоприёмник, что вызовет дополнительные проблемы.

В таких ситуациях лучше обратиться за помощью в сертифицированный автосервис. Сергей Пономарев также предостерегает от использования полнообъёмных промывок, так как их производят малоизвестные компании, и качество таких составов остаётся под вопросом.

Уточнения



Промывка двигателя — это безразборный способ очищения системы смазки двигателя внутреннего сгорания от отложений, которые возникают в результате старения моторных масел, накопления примесей и окисления углеводородов в высокооборотистых автомобильных ДВС.



