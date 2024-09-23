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Почему вспенивается масло после доливки

Что делать, если масло в двигателе вспенилось
1:42
Авто

Автоэксперт рассказал о ситуациях, когда после доливки моторного масла оно может вспениться в двигателе.

Что делать, если масло в двигателе вспенилось
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Во время работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) расходуется не только топливо, но и масло. Для обеспечения плавного движения поршня по цилиндру необходима смазка, и небольшое количество масла неизбежно вылетает через выхлопную систему — этот процесс называется угаром. Поэтому доливка масла между регулярными техобслуживаниями — обычное дело.

На первый взгляд, долив масла — простая процедура: нужно лишь проверить уровень с помощью щупа и добавить недостающее количество. Однако после этой манипуляции масло в моторе может вспениться и начать вытекать через различные щели, что может привести к серьёзным проблемам для двигателя.

Одной из причин такого явления является перелив масла. Если его уровень превышает норму, коленчатый вал может погружаться в смазку. В результате во время работы двигателя вал начинает взбивать масло, что приводит к его вспениванию. Пена заполняет пустоты внутри двигателя и начинает выходить наружу.

Другая причина — это неправильный выбор масла для доливки. Для этой операции лучше использовать продукт, аналогичный по характеристикам тому, который уже залит в двигатель. В идеале — масло от того же производителя. Смешивание масел от разных производителей может вызвать непредсказуемые химические реакции, так как каждый производитель использует уникальные присадки и состав, которые могут не сочетаться друг с другом.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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