Снижение динамики авто в жару: основные причины и решения

В жаркие летние дни автомобиль сталкивается с дополнительной нагрузкой, что отражается на работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Например, машина может хуже реагировать на нажатие педали газа, даже если никаких явных технических неисправностей нет.
Недостаток кислорода — главный враг двигателя в жару
Когда на улице жарко, плотность воздуха уменьшается, что снижает содержание кислорода на 10-20% по сравнению с прохладной погодой при том же атмосферном давлении. Это приводит к тому, что двигателю сложнее "дышать", ведь от уровня кислорода зависит эффективность сгорания топлива. В результате динамика автомобиля падает.
Особенно это заметно на старых карбюраторных автомобилях, где нет автоматической регулировки топливной смеси. Современные автомобили, оснащенные электронными системами впрыска, могут корректировать смесь в зависимости от температуры воздуха, но и они начинают сталкиваться с проблемами при сильной жаре — свыше 30°C.
Электронный блок управления считывает показания датчиков и снижает подачу топлива при недостатке кислорода, что замедляет разгон, особенно когда обороты двигателя превышают 3 тысячи в минуту.
Другие факторы, влияющие на динамику автомобиля в жару
Если система автомобиля исправна, но все равно возникают проблемы с динамикой в жару, стоит проверить состояние воздушного фильтра и радиатора. Грязный фильтр усугубляет дефицит воздуха, а забитый радиатор нарушает работу системы охлаждения. Перегрев двигателя в таких условиях снижает его эффективность и ухудшает разгон.
Как жара сказывается на турбомоторах
Турбированные двигатели оснащаются интеркулером, который охлаждает воздух, увеличивая эффективность работы двигателя. Однако в сильную жару интеркулер может работать хуже, особенно если он загрязнен. Поступление горячего воздуха с низким содержанием кислорода через забитый интеркулер в турбину усиливает нагрев, что приводит к снижению мощности и ухудшению отклика на педаль газа.
Воздушный фильтр — элемент воздухоочистителя (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах (например, при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутреннего сгорания и др.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.