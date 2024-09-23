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Снижение динамики авто в жару: основные причины и решения

Как жара влияет на двигатель и его динамику
2:14
Авто

В жаркие летние дни автомобиль сталкивается с дополнительной нагрузкой, что отражается на работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Например, машина может хуже реагировать на нажатие педали газа, даже если никаких явных технических неисправностей нет. 

Как жара влияет на двигатель и его динамику
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Недостаток кислорода — главный враг двигателя в жару

Когда на улице жарко, плотность воздуха уменьшается, что снижает содержание кислорода на 10-20% по сравнению с прохладной погодой при том же атмосферном давлении. Это приводит к тому, что двигателю сложнее "дышать", ведь от уровня кислорода зависит эффективность сгорания топлива. В результате динамика автомобиля падает.

Особенно это заметно на старых карбюраторных автомобилях, где нет автоматической регулировки топливной смеси. Современные автомобили, оснащенные электронными системами впрыска, могут корректировать смесь в зависимости от температуры воздуха, но и они начинают сталкиваться с проблемами при сильной жаре — свыше 30°C.

Электронный блок управления считывает показания датчиков и снижает подачу топлива при недостатке кислорода, что замедляет разгон, особенно когда обороты двигателя превышают 3 тысячи в минуту.

Другие факторы, влияющие на динамику автомобиля в жару

Если система автомобиля исправна, но все равно возникают проблемы с динамикой в жару, стоит проверить состояние воздушного фильтра и радиатора. Грязный фильтр усугубляет дефицит воздуха, а забитый радиатор нарушает работу системы охлаждения. Перегрев двигателя в таких условиях снижает его эффективность и ухудшает разгон.

Как жара сказывается на турбомоторах

Турбированные двигатели оснащаются интеркулером, который охлаждает воздух, увеличивая эффективность работы двигателя. Однако в сильную жару интеркулер может работать хуже, особенно если он загрязнен. Поступление горячего воздуха с низким содержанием кислорода через забитый интеркулер в турбину усиливает нагрев, что приводит к снижению мощности и ухудшению отклика на педаль газа.

Уточнения

Воздушный фильтр — элемент воздухоочистителя (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах (например, при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутреннего сгорания и др.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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