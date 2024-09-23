Почему двигатели больше не служат миллион километров

Еще несколько десятилетий назад можно было встретить автомобили с двигателями, которые могли проехать миллион километров без капитального ремонта. Благодаря новым технологиям и сверхпрочным материалам инженеры создавали моторы с внушительным ресурсом. Однако с течением времени приоритеты изменились, и двигатели больше не служат так долго. Портал "Тарантас Ньюс" объясняет, почему это произошло.
Увеличенные нагрузки сокращают ресурс двигателя
Современные автомобили оснащаются множеством дополнительных систем, таких как кондиционеры, медиасистемы, усилители руля и разнообразные подогревы. Чтобы экономить топливо, двигатели настраивают на работу на низких оборотах, что увеличивает нагрузку на поршневую группу, подшипники и коленчатый вал. Это приводит к ускоренному износу и снижению ресурса двигателя.
Уменьшение веса ради динамики
Инженеры стремятся уменьшить вес автомобиля для повышения его динамических характеристик, используя облегченные поршни и блоки цилиндров из алюминия вместо более прочного чугуна. Коленчатые валы также упрощаются — теперь редко можно встретить четырехцилиндровые моторы с восьмью противовесами. Хотя использование алюминия снижает массу, это негативно сказывается на долговечности двигателя.
Турбонаддув: больше мощности, но меньше ресурса
Турбонаддув — эффективный способ увеличения мощности даже маломощных двигателей. Он повышает крутящий момент и снижает расход топлива, но усложняет конструкцию мотора, повышая тепловую нагрузку на его компоненты. Турбированные двигатели становятся более динамичными, но ресурс двигателя сокращается. Турбина обычно выходит из строя после 120-130 тысяч километров пробега, а сам блок цилиндров редко выдерживает более 250-270 тысяч километров.
Повышение рабочей температуры двигателя
Современные двигатели работают при более высоких температурах по сравнению с их предшественниками. Если старые "миллионники" работали при температуре около 85°C, то современные агрегаты часто работают на 100°C и выше. Это повышает износ моторного масла, что приводит к его быстрому старению. Если водитель не меняет масло каждые 10 тысяч километров, ресурс двигателя существенно снижается.
Турбонаддув — один из методов агрегатного наддува, основанный на использовании энергии отработавших газов. Основной элемент системы — турбина, в которой выхлопные газы адиабатно совершают термодинамическую работу для совершения работы над воздухом с целью адиабатного повышения давления. Таким образом, если пренебречь потерями на механическое трение, получается, что разность внутренней энергии выхлопных газов до и после турбины равна разности внутренней энергии воздуха после и до центробежного компрессора.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.