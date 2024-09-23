Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"

Почему загорается "check engine" и как реагировать

3:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда в современном автомобиле возникает неисправность двигателя или связанных с ним систем, на панели приборов загорается сигнальная лампа "check engine". Однако не все водители спешат обратиться в автосервис, чтобы провести диагностику, когда этот индикатор активируется. Насколько допустимо откладывать проверку?

Фото: Own work by Wikiuser100000, CC BY-SA 3.0

Что означает "check engine"?

Лампа "check engine" в буквальном переводе с английского означает "проверьте двигатель". Она сигнализирует о том, что система самодиагностики автомобиля выявила ошибку или несоответствие в работе датчиков.

Многие водители продолжают игнорировать этот сигнал, не замечая ухудшений в работе мотора. Однако это может привести к негативным последствиям. Дело в том, что, когда загорается "check engine", блок управления двигателем (ЭБУ) начинает работать в аварийном режиме, используя усредненные настройки. Это не только увеличивает расход топлива и загрязняет выхлоп, но и может привести к повреждению внутренних элементов двигателя.

Наибольшему риску подвержен каталитический нейтрализатор. Если топливная смесь не сгорает полностью, остатки сгорают в катализаторе, что может привести к его перегреву и повреждению сотового наполнителя. Поэтому важно как можно скорее устранить проблему, заменив неисправный датчик и восстановив нормальную работу двигателя.

Датчик кислорода и его влияние на "check engine"

Часто лампа "check engine" загорается из-за проблем с качеством топлива. Но это не обязательно означает, что топливо некачественное. Бензины экологических классов Евро 5 и Евро 6 содержат кислородсодержащие добавки, такие как МТБЭ, МТАЭ, ИПТБЭ, ДИПЭ, которые повышают октановое число. Однако при превышении допустимых пропорций этих добавок увеличивается количество кислорода в выхлопных газах, что фиксируется датчиком кислорода.

Когда концентрация кислорода превышает норму в 2,7%, датчик подает сигнал о неисправности, и загорается "check engine". Такие ошибки чаще встречаются на автомобилях класса Евро 5, но проблема может исчезнуть при смене топлива.

Серьезные проблемы: тройной двигатель и антифриз в камерах сгорания

Иногда "check engine" указывает на серьезные проблемы с двигателем. Если после появления индикатора двигатель начал троить, издавать посторонние звуки или вибрировать, продолжать эксплуатацию автомобиля не рекомендуется. Одной из причин может быть неисправность катушки зажигания или забитая свеча, что приводит к пропуску искры.

В некоторых случаях тряска двигателя может свидетельствовать о механических повреждениях, таких как износ вкладышей или прогар поршня из-за детонаций. Если из выхлопной трубы выходит тёмный дым, это также сигнализирует о серьёзных проблемах, которые могут быстро привести к поломке катализатора.

Еще одной возможной причиной загорания "check engine" может быть попадание антифриза в камеры сгорания через поврежденную прокладку. Это легко определить по белому пару, выходящему из выхлопной трубы. В таких ситуациях эксплуатация автомобиля категорически запрещена — необходим вызов эвакуатора и срочная диагностика в автосервисе.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций.

