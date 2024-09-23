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Что расскажут выхлоп и маслозаливная горловина о состоянии двигателя

Проверка двигателя без специального оборудования
2:16
Авто

Провести диагностику двигателя внутреннего сгорания (ДВС) можно самостоятельно и без профессиональных навыков. Всего несколько простых приемов помогут определить, в каком состоянии находится мотор. Портал "Тарантас Ньюс" назвал три ключевых признака, которые указывают на возможные проблемы с двигателем.

Проверка двигателя без специального оборудования
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Выхлопная труба — первое, на что нужно обратить внимание

Один из основных индикаторов проблем с ДВС — это повышенный расход масла, который можно заметить по нескольким признакам. Протечки масла в моторном отсеке говорят о негерметичности системы, и хотя замена сальников может решить эту проблему, сизый дым из выхлопной трубы является более очевидным сигналом. Особенно это заметно при холодном запуске: синеватый дым указывает на сильный масложор. Если дым появляется не только при старте, но и при каждом резком увеличении оборотов на прогретом двигателе, а край выхлопной трубы покрыт масляными следами — пора задуматься о состоянии двигателя.

Маслозаливная горловина как индикатор состояния двигателя

После того как двигатель прогрет и заглушен, можно снять крышку маслозаливной горловины и изучить её поверхность. Если на крышке нет видимых отложений, то двигатель, скорее всего, в порядке. Однако плотные коричневые отложения указывают на перегрев, несоблюдение регламента техобслуживания или использование некачественного масла. С помощью фонарика можно осмотреть головку блока цилиндров — если там тоже есть отложения, это говорит о серьезном износе двигателя.

Состояние цилиндропоршневой группы можно проверить на месте

Без разборки и специального инструмента можно быстро оценить состояние цилиндропоршневой группы. Для этого нужно запустить двигатель, аккуратно открутить крышку маслозаливной горловины и положить её на место. Если крышка сильно подпрыгивает, это свидетельствует о том, что цилиндры и поршневые кольца изношены, и газы из камер сгорания выходят в картер. В исправном двигателе крышка будет лежать спокойно, за исключением небольших вибраций.

Уточнения

Цили́ндр поршневого двигателя внутреннего сгорания представляет собой рабочую камеру объемного вытеснения.
Внутренние и наружные части цилиндров испытывают различный нагрев и обычно выполняются отдельно:

  • внутренняя — рабочая втулка или гильза цилиндра
  • наружная — рубашка (у двигателей воздушного охлаждения рубашка имеет рёбра для эффективного отвода тепла)
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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