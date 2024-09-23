Что расскажут выхлоп и маслозаливная горловина о состоянии двигателя

Провести диагностику двигателя внутреннего сгорания (ДВС) можно самостоятельно и без профессиональных навыков. Всего несколько простых приемов помогут определить, в каком состоянии находится мотор. Портал "Тарантас Ньюс" назвал три ключевых признака, которые указывают на возможные проблемы с двигателем.
Выхлопная труба — первое, на что нужно обратить внимание
Один из основных индикаторов проблем с ДВС — это повышенный расход масла, который можно заметить по нескольким признакам. Протечки масла в моторном отсеке говорят о негерметичности системы, и хотя замена сальников может решить эту проблему, сизый дым из выхлопной трубы является более очевидным сигналом. Особенно это заметно при холодном запуске: синеватый дым указывает на сильный масложор. Если дым появляется не только при старте, но и при каждом резком увеличении оборотов на прогретом двигателе, а край выхлопной трубы покрыт масляными следами — пора задуматься о состоянии двигателя.
Маслозаливная горловина как индикатор состояния двигателя
После того как двигатель прогрет и заглушен, можно снять крышку маслозаливной горловины и изучить её поверхность. Если на крышке нет видимых отложений, то двигатель, скорее всего, в порядке. Однако плотные коричневые отложения указывают на перегрев, несоблюдение регламента техобслуживания или использование некачественного масла. С помощью фонарика можно осмотреть головку блока цилиндров — если там тоже есть отложения, это говорит о серьезном износе двигателя.
Состояние цилиндропоршневой группы можно проверить на месте
Без разборки и специального инструмента можно быстро оценить состояние цилиндропоршневой группы. Для этого нужно запустить двигатель, аккуратно открутить крышку маслозаливной горловины и положить её на место. Если крышка сильно подпрыгивает, это свидетельствует о том, что цилиндры и поршневые кольца изношены, и газы из камер сгорания выходят в картер. В исправном двигателе крышка будет лежать спокойно, за исключением небольших вибраций.
Цили́ндр поршневого двигателя внутреннего сгорания представляет собой рабочую камеру объемного вытеснения.
Внутренние и наружные части цилиндров испытывают различный нагрев и обычно выполняются отдельно:
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.