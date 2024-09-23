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Мифы и реальность о китайских КПП: насколько они надежны

Что нужно знать о китайских преселективных коробках передач
2:22
Авто

Роботизированные коробки передач с преселективной системой, а также вариаторы, стали одними из самых популярных трансмиссий в китайских автомобилях. Одной из самых распространённых является 7-ступенчатая коробка 7DCT300 с мокрыми сцеплениями, производимая на заводах Aurobay Holding и SAGW. Её устанавливают на такие модели, как Chery Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, Arrizo 8, а также на автомобили суббрендов Exeed, Omoda, Jaecoo и Dongfeng Shine Max.

Что нужно знать о китайских преселективных коробках передач
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

Другой вариант, 7DCT330, выпускаемый Geely совместно с FEV, подходит для передне- и полноприводных моделей, таких как Geely Coolray, Atlas и Belgee X50. Эта модификация отличается техническими улучшениями по сравнению с 7DCT300.

Обе коробки рассчитаны на работу с двигателями объёмом до двух литров и способны выдерживать крутящий момент до 320-330 Нм. Они напоминают коробки от Getrag, которые ранее использовались на автомобилях BMW, Mercedes-Benz и Infiniti, и показали себя надёжными, если учитывать особенности ПО.

Основное различие между этими трансмиссиями кроется в приводе сцепления и механизме выбора передач. Оба варианта работают без гидравлики, используя электроприводы, и имеют схожий ресурс — до 120-140 тысяч километров при нормальной работе программного обеспечения.

Одним из важных преимуществ этих коробок является возможность замены только фрикционных колец сцепления, что существенно снижает стоимость ремонта. Также рекомендуется менять масло в этих коробках чаще, примерно раз в 50 тысяч километров, хотя производители могут указывать больший интервал — до 90 тысяч километров. Масляный фильтр, хоть и встроенный, также стоит заменить при ремонте.

В целом, китайские коробки передач 7DCT300 и 7DCT330 демонстрируют надёжность на уровне европейских аналогов. При правильном обслуживании и использовании качественных материалов они могут прослужить до 200-250 тысяч километров без необходимости в серьёзном ремонте.

Уточнения

Роботизированная коробка передач просторечии робот, здесь и далее — РКП) — коробка передач, в которой конструкция узла, ответственного за редукцию и дробление силового диапазона по передачам, в общем и целом выглядит как на механической КП, но при этом сама КП работает автоматически и не требует вмешательства водителя в процесс переключения. В отличие от традиционных гидроавтоматов, в РКП затруднена автоматизация процессов работы без вспомогательной электроники, поэтому РКП стали возможны только вместе с появлением компактных и надёжных микропроцессорных систем управления.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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