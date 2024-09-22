Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избавляемся от поросли: комплексный подход для чистого и ухоженного участка
Зафиксирована змея в Германии, яд которой убивает человека на следующий день
Китайская экономика замедляется: инвестиции уходят из страны
Как избежать распространённых ошибок при уборке в ванной комнате
Летом в Московской области отдохнули 8,8 миллиона туристов
Запеканка из кабачков с соусом бешамель: очень нежная и восхитительно вкусная
Экс-футболист Булыкин посоветовал "Динамо" показывать хорошую игру не только в добавленное время
Как избежать рисков при использовании увлажнителей
Alibaba предлагает революцию в производстве синтетических алмазов

Когда пришло время менять автомобиль?

От срока службы до финансовых возможностей: что учитывать при выборе момента для покупки нового авто
2:51
Авто

Вопрос о том, как часто необходимо менять автомобиль, волнует многих автовладельцев. Существует множество мнений и рекомендаций на этот счет, но единого ответа на него нет. Все зависит от ваших личных финансовых возможностей, потребностей и целей владения автомобилем.

От срока службы до финансовых возможностей: что учитывать при выборе момента для покупки нового авто
Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas, CC0

Давайте разберемся, какие факторы стоит учитывать при решении о смене автомобиля.

Срок службы автомобиля

Автомобили, как и любая техника, имеют определенный срок службы. В среднем это 7-10 лет активной эксплуатации. После этого периода начинают накапливаться различные поломки, расходы на ремонт возрастают, а надежность машины снижается.

Конечно, при бережном отношении и регулярном техническом обслуживании автомобиль может прослужить и дольше. Однако рано или поздно неизбежно приходит момент, когда затраты на содержание старого авто превышают стоимость нового.

Финансовые возможности

Важный фактор — это ваши финансовые возможности. Автомобиль — это довольно затратный актив, требующий регулярных вложений. Помимо самой покупки, необходимо учитывать расходы на топливо, страховку, налоги, техобслуживание и ремонт.

Если финансовое положение позволяет, то можно обновлять автомобиль каждые 3-5 лет. Это позволит всегда ездить на современной и надежной машине. Но при ограниченном бюджете разумнее эксплуатировать автомобиль дольше — 7-10 лет.

Цели владения авто

Важно определить, для каких целей вам нужен автомобиль — для повседневных поездок, для путешествий или грузоперевозок? Если машина используется только для ежедневных поездок на работу или по городу, то можно ездить на одном автомобиле дольше.

Но если вы часто совершаете междугородние поездки, возите грузы или путешествуете всей семьей, то регулярное обновление автомобиля каждые 3-5 лет может быть более оправданным. Новые технологии в этом случае сделают поездки более комфортными и безопасными.

Состояние автомобиля

Наконец, важно оценивать текущее техническое состояние вашего автомобиля. Если он требует все больше вложений в ремонт, а надежность снижается, то это сигнал, что пора задуматься о смене транспортного средства.

Конечно, решение о замене автомобиля — это всегда компромисс между финансовыми возможностями, потребностями и техническим состоянием машины. Но в целом, для большинства автовладельцев оптимальным сроком владения автомобилем можно считать 5-7 лет. Именно за этот период машина успевает окупить себя, а потом начинает требовать все больше затрат.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов"
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
152-мм пушка "Гиацинт-Б". Мощный голос российской артиллерии Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Последние материалы
От срока службы до финансовых возможностей: что учитывать при выборе момента для покупки нового авто
Как избежать рисков при использовании увлажнителей
Alibaba предлагает революцию в производстве синтетических алмазов
Засуха охватила Бразилию: сельскохозяйственные угодья в опасности
Инвесторы снова гонятся за индийскими акциями
Компост или жидкое удобрение: 2 способа переработки опавших яблок на даче
Обои с абстрактными узорами: тренды 2024 года
Как можно без труда разделать тыкву с жёсткой кожурой?
Тяга нижнего блока: основные преимущества
Учёные раскрыли историю исчезновения древнего вида осы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.