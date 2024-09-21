Угонщики ставят ловушки: что нужно знать о монетке на двери

Как угонщики используют монетку для кражи автомобиля

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый опытный водитель знает: перед началом и по завершении поездки стоит осматривать своё авто. Однако даже самые внимательные автомобилисты порой делают это слишком быстро, пропуская важные детали.

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Это может обернуться серьёзными проблемами, ведь даже крохотная вещь может стать инструментом в руках злоумышленников. Например, обычная монетка, которую преступники всё чаще используют для краж автомобилей.

Что должно насторожить?

Если вы заметили на своей двери монетку, будьте осторожны. Такой знак — сигнал того, что ваше авто могло стать целью угонщиков. Они закрепляют её на ручке двери особым способом, надеясь, что водитель не заметит её и оставит "ловушку" на месте.

Что делать водителю?

Первое, что нужно сделать — немедленно убрать монетку. Также не лишним будет проверить все дверные ручки, прежде чем покидать машину. Если этого не сделать, одна из дверей может остаться незакрытой, что открывает путь для злоумышленников. Если они смогут попасть внутрь авто, сигнализация не сработает, и кража пройдёт незаметно.

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

