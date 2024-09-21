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Основные причины поломки рулевого управления — советы от экспертов

Как избежать перегрева насоса и поломки рулевой рейки
2:05
Авто

Рулевое управление — ключевая система автомобиля, которой, к сожалению, многие водители уделяют недостаточно внимания. Пренебрежение регулярным обслуживанием может привести к преждевременной поломке рулевой рейки, что представляет серьезную угрозу безопасности. Специалисты рассказали о четырех основных ошибках, которые могут стать причиной выхода из строя этого узла.

Как избежать перегрева насоса и поломки рулевой рейки
Фото: freepik.com by standret, PDM

Поврежденные пыльники рулевых тяг:

Пыльники защищают рулевую рейку от грязи и влаги. Со временем они могут износиться и потрескаться, что открывает путь загрязнениям. Песок и вода могут вызвать коррозию валов, а сальники, потеряв плотность прилегания, начнут пропускать масло. Регулярный осмотр пыльников и их своевременная замена помогут избежать дорогостоящего ремонта рулевой рейки.

Слабая затяжка хомутов:

Хомуты обеспечивают надежную фиксацию пыльников, но многие водители допускают ошибку, устанавливая старые хомуты повторно или заменяя их пластмассовыми стяжками. Это снижает герметичность, и при изменении температуры или воздействии вибраций хомуты могут ослабнуть, пропуская влагу и грязь внутрь пыльника.

Поворот руля в крайнее положение:

Когда водитель поворачивает руль до упора, особенно на ходу, на рулевую рейку и насос гидроусилителя приходится экстремальная нагрузка. Это может привести к перегреву насоса, повреждению трубок и выдавливанию сальников, что вызывает утечку масла. Избегать таких крайних положений руля крайне важно для продления срока службы системы.

Несвоевременное обслуживание:

Если руль становится тугим, "закусывает", или вы чувствуете вибрацию и слышите стуки при его повороте, это может свидетельствовать о проблемах с гидроусилителем руля (ГУР). Износ зубьев рулевой рейки требует незамедлительного внимания. Откладывание ремонта может привести к серьезной поломке всей системы.

Уточнения

Гидравлический усилитель руля (ГУР) — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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