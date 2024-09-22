Ловушка для мусора или двигателя: аргументы за и против сетки

Как улучшить защиту радиатора без вреда для двигателя

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Радиаторная решетка играет важную роль в работе системы охлаждения автомобиля, защищая радиаторы от повреждений из-за попадания мелких камней или насекомых. Автовладельцы нередко усиливают штатную защиту, добавляя дополнительную сетку. Но стоит ли это делать и какие могут быть последствия?

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, CC0

Плюсы установки дополнительной сетки:

Защита от камней. Мелкие камешки и частицы пыли, которые летят из-под колес других машин, могут пролететь через стандартную решетку и повредить радиаторные соты, а также интеркулер. Это чревато утечкой антифриза и перегревом двигателя.

Препятствие для мусора и насекомых. Сетка с более мелкими ячейками помогает предотвратить попадание на радиаторы и интеркулер липких субстанций, пуха и мусора, что защищает систему от засоров.

Минусы установки дополнительной сетки:

Нарушение циркуляции воздуха. Сетка с маленькими отверстиями создает аэродинамические завихрения, ухудшая обдув радиаторов, что снижает их охлаждающую способность.

Повышение нагрузки на двигатель. Из-за нарушения работы системы охлаждения вентилятор будет включаться чаще, что увеличит нагрузку на двигатель и может привести к перегреву автоматической трансмиссии, радиатор которой расположен в передней части авто.

Особая опасность для турбированных двигателей. Турбированные машины особенно подвержены перегреву, так как охлаждение интеркулера зависит от прямого потока воздуха. Ограничение этого потока может привести к работе двигателя на обедненной смеси, что чревато потерей мощности и детонацией.

Как поступить:

Инженеры уже учли все факторы при проектировании системы охлаждения, и стандартная решетка обеспечивает оптимальный обдув радиаторов. Дополнительное вмешательство может нарушить работу системы и привести к серьезным поломкам. Для защиты радиаторов достаточно регулярной мойки, которую предлагают многие автосервисы.

Уточнения

Интеркулер (англ intercooler, буквально — промежуточный охладитель) — элемент систем агрегатного наддува, выполняющий функцию охлаждения наддувочного воздуха и, как следствие, повышения его плотности. Конструктивно представляет собой теплообменник (воздухо-воздушный или жидкостно-воздушный), расположенный в трубопроводе подачи воздуха в цилиндры после компрессора, но до впускного коллектора. Благодаря своей простоте и надёжности интеркулер типа «воздух-воздух» являются наиболее распространённым.



