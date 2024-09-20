Китайские бизнесмены посетили завод Audi

Топ-менеджеры китайской компании Nio недавно побывали на заводе Audi в Бельгии, который может быть закрыт из-за низкого спроса на Q8 e-tron.
Nio рассматривает возможность приобретения завода Audi в Брюсселе, чтобы избежать высоких пошлин на электромобили, импортируемые в ЕС и Великобританию из Китая. Об этом сообщает Brussels Times.
Руководители шанхайской компании посетили завод, где производится Q8 e-tron, и активно работают над предложением для руководства VW Group, которое должно быть представлено до 23 сентября.
Ранее Audi рекомендовала почти 3000 сотрудникам готовиться к сокращениям, поскольку компания прекратила производство электрического кроссовера Q8 из-за низких продаж.
Пока неизвестно, какие модели Nio будет производить в Брюсселе. Компания вышла на европейский рынок в 2021 году и в настоящее время предлагает широкий выбор седанов и кроссоверов.
Audi AG ([ˈɑʊdɪ], audi в переводе с лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.
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