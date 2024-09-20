Китайские бизнесмены посетили завод Audi

Китайская компания Nio может купить завод Audi в Брюсселе

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Топ-менеджеры китайской компании Nio недавно побывали на заводе Audi в Бельгии, который может быть закрыт из-за низкого спроса на Q8 e-tron.

Фото: Wikipedia by Alexander-93, CC BY-SA 4.0

Nio рассматривает возможность приобретения завода Audi в Брюсселе, чтобы избежать высоких пошлин на электромобили, импортируемые в ЕС и Великобританию из Китая. Об этом сообщает Brussels Times.

Руководители шанхайской компании посетили завод, где производится Q8 e-tron, и активно работают над предложением для руководства VW Group, которое должно быть представлено до 23 сентября.

Ранее Audi рекомендовала почти 3000 сотрудникам готовиться к сокращениям, поскольку компания прекратила производство электрического кроссовера Q8 из-за низких продаж.

Пока неизвестно, какие модели Nio будет производить в Брюсселе. Компания вышла на европейский рынок в 2021 году и в настоящее время предлагает широкий выбор седанов и кроссоверов.

Уточнения

Audi AG ([ˈɑʊdɪ], audi в переводе с лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.



Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником.