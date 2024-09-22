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Основные признаки проблем с маслом в коробке передач, которые нельзя игнорировать

Когда стоит менять масло в коробке передач, и как избежать поломок
2:20
Авто

Масло в гидромеханической коробке передач (АКПП) выполняет ключевые функции: смазывание деталей, обеспечение передачи крутящего момента от двигателя через гидротрансформатор, охлаждение компонентов, предотвращение их перегрева, а также удаление загрязнений. Из-за этих важных задач не только качество, но и количество масла в АКПП играют решающую роль в её работе.

Когда стоит менять масло в коробке передач, и как избежать поломок
Фото: openverse by Jhcbs1019, CC BY-SA 4.0

Для некоторых современных автомобилей замена масла в АКПП официально не предусмотрена на протяжении всего срока службы коробки, так как рабочая жидкость заливается на заводе и считается "вечной". Однако поддержание оптимального уровня масла обязательно для правильной работы трансмиссии. Низкий уровень масла может привести к ухудшению работы коробки, ускоренному износу деталей и дорогостоящим поломкам.

Основные признаки низкого уровня масла в АКПП:

  1. Утечки масла. Один из наиболее явных признаков — следы масла под автомобилем. Утечки могут быть вызваны повреждениями сальников, прокладок или поддона коробки передач.
  2. Изменения в работе переключения передач. Недостаток масла может вызывать задержки, рывки, толчки при переключении передач, а также мягкое переключение без привычного щелчка.
  3. Шумы и вибрации. Нехватка масла может приводить к появлению нехарактерных звуков, таких как свист или гудение, а также вибрации, вызванные увеличенным трением в трансмиссии.
  4. Самопроизвольное переключение на пониженную передачу. Из-за недостаточного давления трансмиссия может переключаться на более низкую передачу даже без существенного повышения нагрузки.
  5. Автомобиль не начинает движение в режиме D. Если машина не трогается с места при отпускании педали тормоза в режиме Drive (D), это может указывать на недостаточное давление в системе.

Проблемы с уровнем масла в АКПП могут привести к серьёзным поломкам и высокому износу коробки передач. Регулярная проверка уровня масла и своевременное обслуживание коробки передач, согласно рекомендациям производителя, помогут избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Трансми́ссия (силовая передача) — (от лат. transmissio — пересылка, передача) в машиностроении все механизмы, соединяющие двигатель с тем, что должно двигаться (например, с колёсами в автомобиле), а также всё, что обеспечивает работу этих механизмов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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