Основные признаки проблем с маслом в коробке передач, которые нельзя игнорировать

Масло в гидромеханической коробке передач (АКПП) выполняет ключевые функции: смазывание деталей, обеспечение передачи крутящего момента от двигателя через гидротрансформатор, охлаждение компонентов, предотвращение их перегрева, а также удаление загрязнений. Из-за этих важных задач не только качество, но и количество масла в АКПП играют решающую роль в её работе.
Для некоторых современных автомобилей замена масла в АКПП официально не предусмотрена на протяжении всего срока службы коробки, так как рабочая жидкость заливается на заводе и считается "вечной". Однако поддержание оптимального уровня масла обязательно для правильной работы трансмиссии. Низкий уровень масла может привести к ухудшению работы коробки, ускоренному износу деталей и дорогостоящим поломкам.
Основные признаки низкого уровня масла в АКПП:
Проблемы с уровнем масла в АКПП могут привести к серьёзным поломкам и высокому износу коробки передач. Регулярная проверка уровня масла и своевременное обслуживание коробки передач, согласно рекомендациям производителя, помогут избежать дорогостоящего ремонта.
Трансми́ссия (силовая передача) — (от лат. transmissio — пересылка, передача) в машиностроении все механизмы, соединяющие двигатель с тем, что должно двигаться (например, с колёсами в автомобиле), а также всё, что обеспечивает работу этих механизмов.
Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.