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Как поддерживать оптимальное давление масла и продлить срок службы двигателя

Как правильно контролировать давление масла в автомобиле
2:54
Авто

Моторное масло играет ключевую роль в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС), обеспечивая смазку движущихся деталей, отвод тепла и защиту от коррозии. Важно не только качество масла, но и его правильная циркуляция под определённым давлением. Как выяснил автоэксперт, неправильное давление масла может привести к серьёзным проблемам с двигателем.

Как правильно контролировать давление масла в автомобиле
Фото: Wikipedia by Tabercil, CC BY-SA 2.0

Какое должно быть давление масла в двигателе?

Масло подаётся в двигатель по каналам с помощью масляного насоса, который создаёт нужное давление. Это давление зависит от типа двигателя и его характеристик, таких как литраж, модель и вид топлива. Однако существуют усреднённые показатели для бензиновых и дизельных двигателей.

Бензиновые моторы:

На "холостых" оборотах — около 2 атмосфер (0,2 МПа);
При оборотах 3500-4500 — от 4,5 до 6,5 атмосфер (0,45-0,65 МПа).

Дизельные двигатели:

Рабочее давление у дизельных двигателей на 40-50% ниже, чем у бензиновых аналогов. Точные параметры можно найти в технической документации автомобиля.

Опасности низкого давления масла

Повышенный износ деталей двигателя. Недостаточное давление масла приводит к тому, что рабочие механизмы не получают достаточной смазки. Это может вызвать масляное голодание и ускоренный износ деталей, так как смазывающая плёнка становится недостаточно прочной.
Заклинивание двигателя. Масляное голодание может вызвать дисбаланс в работе двигателя, что приведёт к повреждению внутренних компонентов или их заклиниванию.

Опасности высокого давления масла

Высокое давление масла также опасно для двигателя. Причины повышенного давления могут включать:

  • Износ или загрязнение редукционного клапана.В этом случае проблему можно решить промывкой или заменой системы.
  • Загрязнённый масляный фильтр. Если фильтр засорён, давление в системе возрастает. Это может быть связано с несоблюдением графика замены масла или с накоплением грязи и пыли в системе.
  • Избыточный объём масла. Если масла в системе больше нормы, оно может выдавливаться через сальники и прокладки, а также попадать в камеру сгорания, что приводит к замасливанию свечей зажигания и снижению мощности двигателя.

Как избежать проблем с давлением масла?

Регулярная замена масла и фильтров, а также контроль за уровнем масла помогут предотвратить проблемы, связанные с низким или высоким давлением в двигателе.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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