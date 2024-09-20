Как защититься от удара молнии в автомобиле: советы водителям

Что делать водителю во время грозы

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Когда гроза застигает в пути, это всегда вызывает беспокойство. Дождь ухудшает видимость, заставляет снижать скорость, а лужи увеличивают расход топлива. Но больше всего тревогу вызывают молнии, сверкающие прямо над головой. Молния — одно из мощнейших природных явлений, она может ударить в автомобиль и нанести ущерб как машине, так и её системам. Однако что же происходит с машиной и её пассажирами, если молния попадает в автомобиль?

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, CC BY-SA 3.0

Современные автомобили оснащены рядом защитных механизмов, которые делают их безопасными для пассажиров при ударе молнии. Всё дело в металлическом кузове, который действует как "клетка Фарадея". Эта конструкция направляет электрический разряд по своей поверхности, защищая находящихся внутри людей. Разряд проходит через кузов и уходит в землю, а пассажиры остаются невредимыми, если не касаются оголённых металлических частей в салоне.

Некоторые могут задаться вопросом: если автомобиль стоит на резиновых шинах, как электрический разряд может уйти в землю? Хотя резина действительно является хорошим изолятором, во время грозы, как правило, идет сильный дождь, который превращает мокрые покрышки в проводник электричества. Даже во время "сухой грозы" покрышки не могут помешать разряду молнии: напряжение молнии, которое может достигать миллиарда вольт, легко пробьет зазор в несколько миллиметров.

Хотя пассажиры автомобиля защищены, сам автомобиль может серьёзно пострадать от удара молнии, включая повреждения электрических систем или даже возгорание.

Меры предосторожности во время грозы:

Не паркуйтесь под деревьями — они могут сломаться при ударе молнии и упасть на автомобиль.

Выключите антенну и радио — это минимизирует вероятность удара молнии через электромагнитные системы автомобиля.

Остановитесь и выключите зажигание — если молния слишком близко, лучше остановиться на обочине и выключить машину. Важно не выходить из автомобиля до окончания грозы.

Не выходите из машины — оставаться в автомобиле гораздо безопаснее, чем стоять снаружи и тем более касаться кузова.

Автомобиль остается одним из безопаснейших мест для пережидания грозы, если следовать этим простым правилам.

Уточнения

Кле́тка Фараде́я — устройство, изобретённое английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой клетку, выполненную из хорошо токопроводящего материала.

Принцип работы клетки Фарадея очень простой — при попадании замкнутой электропроводящей оболочки в электрическое поле свободные электроны оболочки начинают двигаться под воздействием этого поля. В результате противоположные стороны клетки приобретают заряды, поле которых компенсирует внешнее поле.



