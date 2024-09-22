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Почему важно делать антибактериальную обработку кондиционера раз в год

Способы дезинфекции системы кондиционирования в автомобиле
2:32
Авто

Автокондиционер — это важное устройство, которое обеспечивает комфорт в салоне автомобиля в жаркую погоду. Однако при его регулярной эксплуатации на деталях системы накапливаются загрязнения, а также размножаются бактерии и грибки, что может отрицательно сказаться на здоровье пассажиров. Как выяснил портал Тарантас Ньюс, антибактериальная обработка кондиционера играет ключевую роль в поддержании его работы и защите здоровья.

Способы дезинфекции системы кондиционирования в автомобиле
Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Зачем нужна дезинфекция?


Антибактериальная обработка автокондиционера направлена на удаление болезнетворных микроорганизмов, таких как бактерии и грибки, которые скапливаются в системе кондиционирования. Это важно для предотвращения аллергических реакций и проблем с дыхательной системой, таких как астма, насморк и кашель. Без регулярной дезинфекции загрязнённый автокондиционер может стать источником бактерий, ухудшающих качество воздуха в салоне.

Кроме того, чистка кондиционера помогает поддерживать его эффективность. Загрязнённые фильтры и магистрали затрудняют приток воздуха, что делает охлаждение менее эффективным и замедляет работу системы.

Способы антибактериальной чистки

Существует несколько методов дезинфекции автокондиционера:

Химическая обработка. Это наиболее распространённый способ, который можно выполнить самостоятельно, используя аэрозольные или пенные очистители. Такие средства эффективны в борьбе с бактериями и грибками.
Ультразвуковая чистка. Проводится на специализированных станциях с использованием профессионального оборудования. Мелкодисперсное вещество вводится в систему и циркулирует по её магистралям, очищая кондиционер.
Ручная чистка. Менее популярный способ, так как требует полного разбора системы кондиционирования, что занимает много времени.

Как часто нужно проводить дезинфекцию?

Для поддержания исправности системы кондиционирования и обеспечения её чистоты рекомендуется проводить антибактериальную обработку минимум раз в год. Лучше всего делать это весной, чтобы подготовить кондиционер к летнему сезону. Однако внеплановая чистка может понадобиться, если в салоне автомобиля появился неприятный запах, что может свидетельствовать о наличии загрязнений и микроорганизмов в системе.

Уточнения

Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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