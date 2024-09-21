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Ошибки на самомойке, которые приводят к повреждению автомобиля

Как правильно использовать пистолет высокого давления на автомойке
2:21
Авто

Мойки самообслуживания стали популярным выбором для водителей, которые хотят быстро и недорого привести автомобиль в порядок. Однако неправильные действия во время такой мойки могут повредить лакокрасочное покрытие (ЛКП). Автоэксперт выделил несколько типичных ошибок, которые часто допускают автомобилисты на таких мойках.

Как правильно использовать пистолет высокого давления на автомойке
Фото: freepik.com by artursafronovvvv, PDM

Нанесение пены на мокрый кузов
Одна из распространённых ошибок — это нанесение активной пены на уже смоченный кузов. В таком случае пена не успевает полноценно вступить в реакцию с грязью и быстро стекает. Это приводит к тому, что на кузове остаются загрязнения. Чтобы избежать этого, пену нужно наносить на сухую поверхность, дать ей время подействовать, а затем смыть водой под давлением. Исключение — крупные куски грязи, которые лучше сначала смыть.

Ожидание, пока пена высохнет
Многие ошибочно полагают, что чем дольше держать пену на кузове, тем лучше будет результат. Однако это не так. Если передержать моющее средство, оно начнёт воздействовать на ЛКП автомобиля, что может привести к повреждению. Кроме того, высохшая пена оставляет разводы на кузове, которые сложно удалить.

Использование щеток и губок
Контактная мойка с использованием губок или щеток возможна только после того, как был смыт основной слой загрязнений при помощи пены. В противном случае грязь, которая действует как абразив, будет царапать поверхность автомобиля, повреждая ЛКП. Поэтому для избежания повреждений не стоит начинать тереть кузов до завершения бесконтактной мойки.

Неправильная мойка под давлением
Мойка под давлением требует правильного угла и расстояния для эффективного результата. Пистолет высокого давления не следует держать перпендикулярно кузову (под углом 90 градусов), лучше направлять его под углом около 45 градусов. Это уменьшит количество брызг и позволит лучше смыть химию. Сопло пистолета не должно находиться слишком близко к поверхности автомобиля — оптимальное расстояние от кузова составляет 30–40 см, чтобы не повредить ЛКП, особенно в местах сколов и трещин.

Уточнения

Лакокрасочное покрытие — плёнка лакокрасочного материала (грунтовки, краски, эмали, лака и т. п., или их комбинаций), сформировавшаяся на обрабатываемой поверхности в результате нанесения тонким слоем (или несколькими) и высыхания/полимеризации.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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