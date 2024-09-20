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Camry, гудбай: каким иностранным автомобилям придётся навсегда уйти из России из-за нового утильсбора

Автоэксперт Логинов: Toyota RAV 4, Camry и BMW могут навсегда уйти из России
1:46
Авто

Новая прогрессивная шкала ставок утилизационного сбора приведёт к резкому подорожанию популярных моделей японских и европейских автомобилей и заставит их навсегда исчезнуть с российского авторынка, рассказали aif.ru автоэксперты Сергей Логинов и Евгений Соловьёв.

Автоэксперт Логинов: Toyota RAV 4, Camry и BMW могут навсегда уйти из России
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0

"Первыми под ценовой удар попадут "японцы" и "немцы", то есть автомобили, которые до этого завозили в Россию по параллельному импорту. Уйдут с рынка наиболее популярные модели с объёмами двигателя от двух до трёх литров. Навскидку можно Toyota RAV 4, Camry, BMW", — считает автоблогер Логинов.

Эксперт спрогнозировал резкое подорожание подержанных пятилетних BMW X3, так как утильсбор для них вырастет кратно. Если раньше модель умещалась в среднем ценовом сегменте и стоила до 5 млн рублей, то теперь её цена подскочит до 6 млн рублей и выше, что сделает машину гораздо менее привлекательной для потенциальных покупателей, пояснил он.

По словам Логинова, куда легче придётся китайским автомобилям, так как в основном их оснащают моторами объёмом 1,5-2 литра, что вписывается в рамки утильсбора.

Соловьёв считает, что при новых ставках утильсбора "выживут" только премиальные машины, для которых вопрос цены не является главным, либо модели, сборка которых осуществляется в России.

"Остальные по большей части будут вынуждены покинуть наш рынок", — констатировал эксперт.

По мнению Соловьёва, на российском авторынке точно останутся Haval, Chery и Changan, а также Geely, локализованный в Белоруссии под маркой Belgee.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Toyota Camry (яп. トヨタ・カムリ, Кáмри) — автомобиль компании Toyota.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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