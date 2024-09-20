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Как легко очистить авто от мошек без дорогих средств

Как гель для посуды помогает очистить автомобиль от насекомых
1:12
Авто

Поездки по загородным трассам на высокой скорости часто приводят к тому, что насекомые сталкиваются с автомобилем. В результате на кузове и стёклах остаются следы от многочисленных мошек.

Как гель для посуды помогает очистить автомобиль от насекомых
Фото: flickr. com by wakanmuri, CC BY 2.0

Лакокрасочное покрытие страдает, но особую опасность представляет загрязнение лобового стекла, ведь оно ухудшает обзор для водителя, что может привести к аварийным ситуациям. Удалить таких "гостей" с поверхности авто не так-то просто. Обычная вода справляется с этим медленно, а специальные средства не всегда дают быстрый результат.

Но есть универсальный помощник, который легко найдётся в любом доме — гель для мытья посуды, который используется для чистки тарелок, сковородок и столовых приборов, отлично справляется с загрязнениями на автомобиле. Достаточно нанести небольшое количество геля на поверхность машины, подождать 5-7 минут и протереть тканью, смоченной в воде.

Всего пара движений — и следы насекомых исчезнут, а лобовое стекло и кузов снова будут чистыми. Этот способ работает быстро и эффективно, что делает его незаменимым на загородных дорогах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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