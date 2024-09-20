Узкий гараж — не проблема: лайфхак для водителей

Как поролоновые валики помогают защитить машину от царапин

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Не так много гаражей можно назвать действительно просторными. Большинство парковочных мест для автомобилей слишком узки для комфортного использования, и это, как правило, не радует водителей.

Фото: wikimedia.org by Kevauto, CC BY-SA 4.0

Хотя въезд в такие гаражи обычно не вызывает проблем, сложности возникают на этапе выхода из машины. Одна из самых неприятных ситуаций — это когда дверь авто сталкивается со стеной гаража. Некоторые водители, по привычке, распахивают дверь слишком широко, забывая о близости преграды. И даже если проявлять максимальную осторожность, это не гарантирует, что на двери не появится новая царапина. Повреждение лакокрасочного покрытия — риск, который приходится учитывать. Однако избежать его можно.

Хитрое решение опытных водителей: находчивые автовладельцы часто крепят на стенах гаража поролоновые валики. Это недорогое и доступное решение позволяет защитить автомобиль от повреждений. Мягкий валик эффективно смягчает удар, даже если дверь будет открыта слишком резко. Благодаря такому простому устройству, проблема царапин и вмятин на дверях перестаёт быть актуальной.