Большинство водителей часто не задумываются о том, чтобы проверить состояние автомобиля перед началом движения. Однако регулярная проверка машины может спасти от неприятностей: неисправность, замеченная вовремя, может уберечь вас от аварий и других проблем. Есть три простых, но важных шага, которые стоит выполнить перед тем, как завести двигатель.
Прежде чем садиться за руль, проверьте кузов машины на наличие новых царапин, сколов или вмятин. Не исключено, что кто-то мог задеть ваше авто на парковке. Если вы обнаружили признаки незначительного столкновения, не спешите уезжать — лучше вызовите сотрудников ГАИ для оформления происшествия.
Загляните под автомобиль, чтобы убедиться, что там нет луж или следов утечек. Такие признаки могут свидетельствовать о серьёзных проблемах с машиной, которые лучше выявить до начала движения.
Перед тем как сесть в машину, проверьте шины. Они не должны быть спущены или повреждены. Пропустив эту проверку, вы рискуете оказаться в аварийной ситуации из-за внезапного повреждения колёс. Эти простые действия помогут избежать многих проблем на дороге, обеспечивая вашу безопасность и безопасность окружающих.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.