Проверяйте авто перед поездкой: что может спасти вас от аварии

Как проверить автомобиль перед поездкой: три важных шага

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Большинство водителей часто не задумываются о том, чтобы проверить состояние автомобиля перед началом движения. Однако регулярная проверка машины может спасти от неприятностей: неисправность, замеченная вовремя, может уберечь вас от аварий и других проблем. Есть три простых, но важных шага, которые стоит выполнить перед тем, как завести двигатель.

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Осмотрите кузов автомобиля



Прежде чем садиться за руль, проверьте кузов машины на наличие новых царапин, сколов или вмятин. Не исключено, что кто-то мог задеть ваше авто на парковке. Если вы обнаружили признаки незначительного столкновения, не спешите уезжать — лучше вызовите сотрудников ГАИ для оформления происшествия.

Проверьте пространство под машиной



Загляните под автомобиль, чтобы убедиться, что там нет луж или следов утечек. Такие признаки могут свидетельствовать о серьёзных проблемах с машиной, которые лучше выявить до начала движения.

Оцените состояние шин



Перед тем как сесть в машину, проверьте шины. Они не должны быть спущены или повреждены. Пропустив эту проверку, вы рискуете оказаться в аварийной ситуации из-за внезапного повреждения колёс. Эти простые действия помогут избежать многих проблем на дороге, обеспечивая вашу безопасность и безопасность окружающих.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

