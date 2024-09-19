Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Законопроект о комплексном урегулировании задолженности может быть внесён в Госдуму осенью
Актуальные направления в дизайне интерьеров
Почему лучшие места в самолёте — у туалета: советы опытного путешественника
От замаринованных кусочков до аппетитного шашлыка: пошаговая инструкция
Миранчук спас "Атланту" от поражения
Учёные создали технологию переработки лигнина для производства полимеров
Когда хризантемы отказываются радовать цветением: что делать
Советы по приучению кошки и собаки к совместной жизни
LADbible: мозг за небольшое время до смерти повышает активность "гамма-осцилляций"

Проверяйте авто перед поездкой: что может спасти вас от аварии

Как проверить автомобиль перед поездкой: три важных шага
1:26
Авто

Большинство водителей часто не задумываются о том, чтобы проверить состояние автомобиля перед началом движения. Однако регулярная проверка машины может спасти от неприятностей: неисправность, замеченная вовремя, может уберечь вас от аварий и других проблем. Есть три простых, но важных шага, которые стоит выполнить перед тем, как завести двигатель.

Как проверить автомобиль перед поездкой: три важных шага
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Осмотрите кузов автомобиля


Прежде чем садиться за руль, проверьте кузов машины на наличие новых царапин, сколов или вмятин. Не исключено, что кто-то мог задеть ваше авто на парковке. Если вы обнаружили признаки незначительного столкновения, не спешите уезжать — лучше вызовите сотрудников ГАИ для оформления происшествия.

Проверьте пространство под машиной


Загляните под автомобиль, чтобы убедиться, что там нет луж или следов утечек. Такие признаки могут свидетельствовать о серьёзных проблемах с машиной, которые лучше выявить до начала движения.

Оцените состояние шин


Перед тем как сесть в машину, проверьте шины. Они не должны быть спущены или повреждены. Пропустив эту проверку, вы рискуете оказаться в аварийной ситуации из-за внезапного повреждения колёс. Эти простые действия помогут избежать многих проблем на дороге, обеспечивая вашу безопасность и безопасность окружающих.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины? Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Тыква, тушённая на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Последние материалы
Актуальные направления в дизайне интерьеров
Почему лучшие места в самолёте — у туалета: советы опытного путешественника
От замаринованных кусочков до аппетитного шашлыка: пошаговая инструкция
Миранчук спас "Атланту" от поражения
Учёные создали технологию переработки лигнина для производства полимеров
Когда хризантемы отказываются радовать цветением: что делать
Советы по приучению кошки и собаки к совместной жизни
LADbible: мозг за небольшое время до смерти повышает активность "гамма-осцилляций"
Веснина: падел наиболее популярен в Испании и Мексике
Как проверить автомобиль перед поездкой: три важных шага
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.