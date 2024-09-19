Китайский автопром оставил позади мировых производителей

Ford назвал китайский автопром "экзистенциальной угрозой"

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Времена, когда китайские производители автомобилей были посмешищем автомобильной промышленности, подделывали инженерные решения известных брендов, прошли.

Фото: commons.wikimedia.org by John kwame westafrica, CC0

Сегодня китайский автопром серьёзно активизировал свою инженерную игру. Благодаря дешёвой рабочей силе и постоянному доступу к сырью, о котором некоторые международные автопроизводители могут только мечтать, они стали силой, с которой приходится считаться, передает Motor1.

После визита в Китай, в ходе которого были протестированы местные электромобили, генеральный директор Ford Джим Фарли отметил, что китайские автопроизводители представляют "экзистенциальную угрозу". Об этом сообщает The Wall Street Journal. Известно также, что финансовый директор Джон Лоулер сказал: "Эти ребята впереди нас".

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания, четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования.



Бренд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги.

