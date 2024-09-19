До лишения прав: водителям ужесточили наказание за отказ останавливаться по требованию ДПС

В России увеличили штраф для водителей за отказ останавливаться

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За отказ остановиться по требованию инспекторов ДПС водителей будут наказывать штрафом в размере от 7 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение автовладельцу грозит лишение прав на полгода. Госдума одобрила соответствующий законопроект, сообщает URA.RU.

Фото: flickr.com by Дмитрий Терехов, CC BY-SA 2.0

Сейчас за отказ остановиться водителей штрафуют на сумму 500 до 800 рублей.

Также законопроект предусматривает другие поправки. Так, за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля водителя накажут штрафом в 10 тысяч рублей и лишат прав на шесть месяцев. А владельцы крупногабаритных автомобилей (свыше 3,5 тонны) за игнорирование дорожных знаков или разметки заплатят штраф 400 тысяч рублей.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).



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