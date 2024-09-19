До лишения прав: водителям ужесточили наказание за отказ останавливаться по требованию ДПС

За отказ остановиться по требованию инспекторов ДПС водителей будут наказывать штрафом в размере от 7 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение автовладельцу грозит лишение прав на полгода. Госдума одобрила соответствующий законопроект, сообщает URA.RU.
Сейчас за отказ остановиться водителей штрафуют на сумму 500 до 800 рублей.
Также законопроект предусматривает другие поправки. Так, за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля водителя накажут штрафом в 10 тысяч рублей и лишат прав на шесть месяцев. А владельцы крупногабаритных автомобилей (свыше 3,5 тонны) за игнорирование дорожных знаков или разметки заплатят штраф 400 тысяч рублей.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.