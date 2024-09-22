Как устранить коррозию на авто без визита в сервис

Быстрые способы справиться с коррозией автомобиля

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Каждому владельцу автомобиля рано или поздно приходится сталкиваться с появлением ржавчины на кузове. Если финансы позволяют, самым простым решением может стать покупка нового транспортного средства. Однако чаще всего эта проблема возникает в тот момент, когда замена машины оказывается не по карману. В таких случаях приходится искать альтернативные методы борьбы с коррозией, в том числе используя доступные средства.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la, CC0

Когда вы обнаруживаете первые признаки коррозии, не стоит паниковать и готовиться к большим расходам. На начальных стадиях проблему можно устранить с минимальными затратами, без необходимости покупки дорогих химических средств. Так, автолюбитель может использовать обычную пищевую соду и газированную воду или уксус.

Однако решение задачи не заключается в том, чтобы просто полить поврежденный участок уксусом или раствором соды. Потребуется кропотливая работа, и если нет желания тратить деньги на профессионала, придется потратить свое время. Для начала необходимо зачистить и обезжирить пораженный участок металла.

Важно понимать, что при обработке ржавчины также снимается часть краски и грунта вокруг очага. После удаления краски на обезжиренную поверхность наносится раствор соды с газированной водой или уксус. Обработанный участок оставляют на пару часов, после чего можно приступить к дальнейшему восстановлению: вновь обезжирить поверхность, нанести грунт и покрасить деталь.

Отдельно стоит упомянуть, что для устранения мелких повреждений не всегда требуется полноценная покраска. На рынке есть специальные ремонтные маркеры, которые позволяют закрасить небольшой участок с минимальными усилиями. Перед этим, конечно, нужно нанести грунт для защиты металла.

Использовать можно не только уксус и соду. Например, лимонная кислота также справляется с задачей. Или можно приобрести преобразователь ржавчины в ближайшем магазине автозапчастей или на маркетплейсе — это быстро и недорого.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.



