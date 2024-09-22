Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему клапаны без гидрокомпенсаторов требуют регулярного обслуживания
Как биоревитализация и плазмотерапия спасают кожу осенью
Туризм в России: где и как отдыхать, чтобы не разориться
Прыжки, игривость и экзотика: особенности бенгальских кошек
Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
Опасность синтетической жидкости для резиновых элементов
Почему появляются синяки на ногах после тренировки?
Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта

Как устранить коррозию на авто без визита в сервис

Быстрые способы справиться с коррозией автомобиля
2:14
Авто

Каждому владельцу автомобиля рано или поздно приходится сталкиваться с появлением ржавчины на кузове. Если финансы позволяют, самым простым решением может стать покупка нового транспортного средства. Однако чаще всего эта проблема возникает в тот момент, когда замена машины оказывается не по карману. В таких случаях приходится искать альтернативные методы борьбы с коррозией, в том числе используя доступные средства.

Быстрые способы справиться с коррозией автомобиля
Фото: flickr.com by www.Pixel.la, CC0

Когда вы обнаруживаете первые признаки коррозии, не стоит паниковать и готовиться к большим расходам. На начальных стадиях проблему можно устранить с минимальными затратами, без необходимости покупки дорогих химических средств. Так, автолюбитель может использовать обычную пищевую соду и газированную воду или уксус.

Однако решение задачи не заключается в том, чтобы просто полить поврежденный участок уксусом или раствором соды. Потребуется кропотливая работа, и если нет желания тратить деньги на профессионала, придется потратить свое время. Для начала необходимо зачистить и обезжирить пораженный участок металла.

Важно понимать, что при обработке ржавчины также снимается часть краски и грунта вокруг очага. После удаления краски на обезжиренную поверхность наносится раствор соды с газированной водой или уксус. Обработанный участок оставляют на пару часов, после чего можно приступить к дальнейшему восстановлению: вновь обезжирить поверхность, нанести грунт и покрасить деталь.

Отдельно стоит упомянуть, что для устранения мелких повреждений не всегда требуется полноценная покраска. На рынке есть специальные ремонтные маркеры, которые позволяют закрасить небольшой участок с минимальными усилиями. Перед этим, конечно, нужно нанести грунт для защиты металла.

Использовать можно не только уксус и соду. Например, лимонная кислота также справляется с задачей. Или можно приобрести преобразователь ржавчины в ближайшем магазине автозапчастей или на маркетплейсе — это быстро и недорого.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
Почему появляются синяки на ногах после тренировки?
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено
Ученым удалось вывести "золотой салат", богатый витаминами
Песочное морковное печенье: получится очень вкусным и нежным
Осенняя подготовка грядки под огурцы: советы агрономов
Быстрые способы справиться с коррозией автомобиля
Секреты антивозрастного макияжа: как выглядеть моложе
Россияне купили билет в бизнес-класс и лишились полёта из-за шутки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.