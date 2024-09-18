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Япония продолжает наращивать экспорт авто в Россию

Экспорт авто из Японии в Россию вырос
1:15
Авто

В августе 2024 года экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию вырос на 25,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, согласно данным министерства финансов Японии, цитируемым ТАСС.

Экспорт авто из Японии в Россию вырос
Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

Также отмечается увеличение экспорта запчастей и комплектующих для транспортных средств на 19,8%.

Также стало известно, что в первом полугодии 2024 года экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию увеличился на 35,4% и достиг $6,2 млрд.

Ввезено легковых автомобилей на $2,3 млрд за первый квартал (+30,7% г/г) и на $3,9 млрд за второй квартал (+38,4%). В июне объем поставок достиг $1,36 млрд, превышая результат мая на 2% и являясь самым высоким с ноября 2023 года. Этот рост экспорта из Японии стал первым после введения санкций в отношении РФ в августе 2023 года.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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