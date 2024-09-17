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Коэффициент ОСАГО в Кузбассе планируют уменьшить

Для жителей Кузбасса могут снизить коэффициент ОСАГО
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Проект, разработанный Банком России, предлагает снизить территориальный коэффициент ОСАГО для некоторых населенных пунктов Кемеровской области, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу отделения Центробанка по региону.

Для жителей Кузбасса могут снизить коэффициент ОСАГО
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Речь идет о таких местах, как Яшкино, Тайга, Мариинск, Гурьевск и небольшие села. Предлагается снизить территориальный коэффициент с 1,08 до 1,07.

В то же время, для других городов, таких как Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрги, Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники и Прокопьевск, территориальные коэффициенты останутся без изменений.

Сергей Драница, управляющий отделением Банка России по Кемеровской области, пояснил, что это решение вызвано низким уровнем мошенничества в сфере ОСАГО в Кузбассе. Если Минюст не возражает против этой инициативы, документ будет подписан, в противном случае он будет отправлен на доработку.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Кузнецкий угольный бассейн или Кузбасс — одно из самых крупных угольных месторождений мира, расположен на юге Западной Сибири, в основном на территориях Кемеровской области (частично — на территории Новосибирской области и Алтайского края).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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