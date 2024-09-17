Коэффициент ОСАГО в Кузбассе планируют уменьшить

Для жителей Кузбасса могут снизить коэффициент ОСАГО

Проект, разработанный Банком России, предлагает снизить территориальный коэффициент ОСАГО для некоторых населенных пунктов Кемеровской области, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу отделения Центробанка по региону.

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Речь идет о таких местах, как Яшкино, Тайга, Мариинск, Гурьевск и небольшие села. Предлагается снизить территориальный коэффициент с 1,08 до 1,07.

В то же время, для других городов, таких как Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрги, Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники и Прокопьевск, территориальные коэффициенты останутся без изменений.

Сергей Драница, управляющий отделением Банка России по Кемеровской области, пояснил, что это решение вызвано низким уровнем мошенничества в сфере ОСАГО в Кузбассе. Если Минюст не возражает против этой инициативы, документ будет подписан, в противном случае он будет отправлен на доработку.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.



Кузнецкий угольный бассейн или Кузбасс — одно из самых крупных угольных месторождений мира, расположен на юге Западной Сибири, в основном на территориях Кемеровской области (частично — на территории Новосибирской области и Алтайского края).

