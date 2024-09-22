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Что произойдет с двигателем, если выбрать масло с неподходящей вязкостью

Правильная вязкость моторного масла — залог долгой работы
3:00
Авто

Вязкость моторного масла — это один из ключевых параметров, влияющих на правильный выбор смазывающей жидкости для автомобиля. По стандарту, определенному SAE, указано, как масло ведет себя при разных температурах: 40˚C и 100˚C. Этот важный аспект, так как слишком густое масло может засорять масляные соединения, а слишком жидкое — не обеспечить достаточную защиту двигателя.

Правильная вязкость моторного масла — залог долгой работы
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Для большинства случаев эксплуатации автомобиля (например, без участия в автоспорте или бездорожье) самым разумным будет использование масла с той вязкостью, которое рекомендует автопроизводитель. В инструкциях учтены конструктивные особенности двигателя, такие как зазоры в парах трения, производительность маслонасоса и сечение маслоканалов.

Кроме того, правильная вязкость масла влияет на расход топлива. Современные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) часто требуют небольшого количества соединений, которые уменьшают внутренние энергопотери и обеспечивают экономию топлива. Также производители автомобилей обычно используют несколько вариантов вязкости масла в зависимости от температуры и окружающей среды в условиях эксплуатации автомобиля.

Опасность экспериментов с вязкостью

Небольшие отклонения от рекомендуемой вязкости допускаются только для автомобилей с большим пробегом, где износ деталей изменяет зазоры в парах трений. В таких случаях использование более вязкого масла помогает улучшить смазку старого мотора и даже снизить расход масла. Однако эксперименты с выбором вязкости на автомобилях без таких проблем могут принести серьезные риски.

Риски неправильного выбора вязкости

Неправильная вязкость масла может быть поставлена ​​под охрану двигателя. Например, при холодных запусках увеличивается риск поломки.

Также неправильный выбор вязкости может привести к следующим проблемам:

  • Повышенный износ двигателя. Неподходящее масло не требует смазки, что приводит к ускоренному износу внутренних компонентов.
  • Перегрев двигателя. Если масло слишком жидкое, оно не создает качественную масляную плёнку и неэффективно отводит тепло от трущихся деталей.
  • Увеличенный расход масла. Жидкое масло быстрее испаряется, что требует более частичных долей.
  • Снижение мощности двигателя. Недостаточные смазывающие свойства напряжения, сопротивления и трения, что влияет на эффективность работы двигателя.
  • Повышенный расход топлива. Неправильная вязкость масла увеличивает нагрузку на двигатель, что приводит к повышенному потреблению топлива.

Таким образом, использование моторного масла с неподдающейся изменению вязкости может не только снизить эффективность двигателя, но и значительно сократить срок его службы.

 

Уточнения

Вя́зкость (вну́треннее тре́ние) — одно из явлений переноса, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. В результате макроскопическая работа, затрачиваемая на это перемещение, рассеивается в виде тепла.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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