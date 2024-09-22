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Как отсутствие гидрокомпенсаторов влияет на работу двигателя

Почему клапаны без гидрокомпенсаторов требуют регулярного обслуживания
1:49
Авто

Тепловой зазор в клапанном механизме играет ключевую роль в правильной работе двигателя, обеспечивая правильное смесеобразование и обеспечение необходимого количества воздуха в цилиндрах. При зазоре могут возникнуть характерные стуки, повышенные ударные нагрузки приводят к быстрому износу кулачков распределительного вала. Это также нарушает работу двигателя, снижает его мощность и вызывает другие проблемы, — отметил Пономарев.

Почему клапаны без гидрокомпенсаторов требуют регулярного обслуживания
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Если зазор слишком мал или отсутствует совсем, это также приводит к серьезным последствиям, таким как прогар клапанов из-за недостаточной герметичности цилиндро-поршневой группы, а также к ускоренному износу кулачков из-за повышенного трения. В некоторых случаях один клапан изнашивается во время работы, и зазор со временем вытягивается, что опять же приводит к ударной нагрузке и дорогому ремонту.

Частота регулировки зазоров клапанов зависит от рекомендаций производителя автомобиля, которые могут стоить от 35 тыс. руб. до 100 тыс. км пробега. Однако в среднем Пономарев рекомендует проводить обследования врачей за 50-80 тыс. человек. км на сертифицированной СТО, даже если нет явных симптомов, таких как стуки в двигателе.

Даже если в двигателе установлены гидрокомпенсаторы, зазоры необходимо периодически проверять, так как и эти элементы могут выйти из строя, что приводит к неправильной работе клапанов.

Пономарев также советует проводить замеры зазоров при любом другом ремонте двигателя, например, если требуется замена прокладки клапанной крышки. Регулярная проверка важности зазоров для поддержания нормальной работы двигателя и продления его ресурса.

 

Уточнения

Гидрокомпенсатор — элемент двигателя внутреннего сгорания, предназначенный для компенсации теплового зазора между толкателем клапана и распределительным валом газораспределительного клапанного механизма. Для выполнения назначения требуется давление масла в системе. При низком уровне масла механизм имеет свойство завоздушиваться и постукивать.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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