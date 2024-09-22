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Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах

Качество и надежность китайских шин: что говорят независимые тесты
1:19
Авто

С наступлением осени российские автомобилисты вскоре начинают подготовку к зиме, меняя летние шины на зимние. После ухода иностранных производителей на отечественном рынке их место заняли китайские компании. Однако к продукции из Китая многие россияне относятся с недоверием. Эксперт Светлана Акулова в интервью изданию "Южный Федерал".

Качество и надежность китайских шин: что говорят независимые тесты
Фото: wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz, PDM

Первая причина ее распространённых стереотипов. Акулова отмечает, что до сих пор многие считают китайскую продукцию некачественной. К тому же у российских водителей мало опыта использования шин китайских брендов, поэтому они предпочитают уже проверенные марки, знакомые.

Помимо стереотипов, эксперт также указывает на реальные недостатки некоторых китайских шин. В первую очередь, это качественные материалы — компании часто используют более дешёвое сырьё, что может отрицательно сказаться на остатках резины. Кроме того, тесты показывают, что некоторые китайские модели создают больше шума и могут быть менее надёжными в сложных климатических условиях. Однако Акулова подчёркивает, что не все китайские правила соблюдают такие рекомендации, и перед покупкой

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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