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Почему обочечники продолжают нарушать и как это можно остановить

Почему обочечники не боятся штрафов и как это исправить
1:50
Авто

В то время как осенняя погода радует жителей большинства регионов России теплом, на пригородных трассах федеральное значение имеет серьезные пробки. Основная причина — водители, движущиеся по обочине, чтобы сэкономить время. Многие из них осознают лазейку в правилах, которая позволяет избежать более серьезных последствий. Об этом рассказал представитель ГАИ.

Почему обочечники не боятся штрафов и как это исправить
Фото: flickr.com by Sergey Norin, CC BY 2.0

Езда по обочине не только мешает водителям, но и влечёт за собой штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Помимо этого, нарушители могут подождать и применить другие административные меры. При этом штрафы выписывают не только инспекторы ГАИ, но и автоматические камеры, которые фиксируют нарушения. Важно помнить, что при убийстве штрафа в течение 20 дней действует скидка 50%, а водители могут заплатить всего 750 рублей. Однако камера часто отображается в навигационных приложениях, что позволяет многим нарушителям соблюдать меры или подводить ее к минимуму.

водители также используют еще одну лазейку в правилах — некоторый выезд на обочину встречной полосы. Хотя это кажется более серьёзным нарушением, реальность такова, что кажется, что он идентично езде по обочине своей полосы. Условие — возврат на свою главную полосу должно быть выполнено на участке с прерывистой антенной разметки и

Кроме того, проблема решается из-за водителей, которые пропускают нарушителей на обочине. Они невольно обращались к нарушителям, способствуя распространению этого явления. Однако ситуация может измениться с внедрением более совершенных комплексных камер, которые смогут фиксировать большее количество миров.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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