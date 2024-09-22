Несоблюдение рекомендаций по жидкостям для гидроусилителя может привести к серьёзным поломкам

Опасность синтетической жидкости для резиновых элементов

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Неправильно подобранная жидкость для гидроусилителя может стать причиной его выхода из здания, предупредил технический тренер международной сети автосервисов "Fit Service" Сергей Пономарев.

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Он объяснил, что жидкость гидроусилителя состоит из основы и присадок. Существует три типа основ: минеральная, полусинтетическая и синтетическая. Например, синтетическая основа может агрессивно воздействовать на резиновые элементы, если они не рассчитаны на ее использование. При установке уплотнители и шланги начинают разрушаться, что приводит к утечкам, испарению цвета жидкости и, в конечном итоге, к поломке гидроусилителя.

Пономарев также отметил, что выбор жидкостей исключительно по цвету — ошибка, поскольку жидкости могут быть минеральными и синтетическими по тем же цветам, но иметь совершенно разные показатели вязкости и температуры.

При выборе жидкости важно соблюдать рекомендации автопроизводителя. Ключевыми качествами являются стабильная вязкость, защита деталей от ржавчины и отсутствие вспенивания. Соблюдение данных рекомендаций поможет обеспечить долг и безопасный срок службы автомобиля.

Уточнения

Гидравлический усилитель руля (ГУР) — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.



