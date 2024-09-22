Несоблюдение рекомендаций по жидкостям для гидроусилителя может привести к серьёзным поломкам

Неправильно подобранная жидкость для гидроусилителя может стать причиной его выхода из здания, предупредил технический тренер международной сети автосервисов "Fit Service" Сергей Пономарев.
Он объяснил, что жидкость гидроусилителя состоит из основы и присадок. Существует три типа основ: минеральная, полусинтетическая и синтетическая. Например, синтетическая основа может агрессивно воздействовать на резиновые элементы, если они не рассчитаны на ее использование. При установке уплотнители и шланги начинают разрушаться, что приводит к утечкам, испарению цвета жидкости и, в конечном итоге, к поломке гидроусилителя.
Пономарев также отметил, что выбор жидкостей исключительно по цвету — ошибка, поскольку жидкости могут быть минеральными и синтетическими по тем же цветам, но иметь совершенно разные показатели вязкости и температуры.
При выборе жидкости важно соблюдать рекомендации автопроизводителя. Ключевыми качествами являются стабильная вязкость, защита деталей от ржавчины и отсутствие вспенивания. Соблюдение данных рекомендаций поможет обеспечить долг и безопасный срок службы автомобиля.
Гидравлический усилитель руля (ГУР) — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.
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