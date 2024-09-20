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Лампочка "Check Engine" не всегда опасна: узнайте, почему

Эксперт призвал водителей не торопиться в сервис, если загорелся Check Engine
2:22
Авто

Индикаторы на приборной панели автомобиля не всегда предвещают серьезные проблемы. Например, лампочка "Check Engine" может внезапно огорошить водителя, создавая впечатление, что впереди масштабный и дорогой ремонт двигателя. Однако, как поясняет эксперт портала njcar. ru, прежде чем спешить в автосервис и готовиться к затратам, стоит остановиться и разобраться в ситуации.

Эксперт призвал водителей не торопиться в сервис, если загорелся Check Engine
Фото: Own work by Wikiuser100000, CC BY-SA 3.0

Индикатор "Check Engine" загорается, когда бортовой компьютер обнаруживает сбой в работе мотора и сохраняет соответствующий код ошибки. Это не всегда означает катастрофу. Например, лампа может включиться, если крышка бензобака была плохо закрыта на АЗС, нарушив герметичность системы.

Чтобы выяснить причину активации индикатора, можно провести диагностику самостоятельно. Для этого потребуется установить специальное приложение на смартфон и использовать адаптер, подключаемый к сервисному разъему автомобиля через Bluetooth. Популярными являются адаптеры OBD-II с процессором ELM327. Они позволяют считывать коды ошибок и определять источник проблемы, что может помочь избежать ненужного визита в сервис.

При этом даже водителю без глубоких технических знаний под силу заменить свечи зажигания, датчик массового расхода воздуха или лямбда-зонд.

Индикатор "Check Engine" также может загораться из-за засоренного клапана EGR (системы рециркуляции выхлопных газов). Это не ведет к немедленному ухудшению работы автомобиля, предоставляя водителю время на снятие и очистку клапана, что позволяет продлить его срок службы.

Еще один тревожный индикатор — лампа давления масла. Ее активация может сигнализировать о разных проблемах: от неисправности датчика до сбоя в работе масляного насоса. Если двигатель потребляет масло, это может указывать на его недостаток. Если уровень масла низкий, не стоит паниковать: аккуратно добавьте масло до отметок min и max на щупе. Если индикатор гаснет и двигатель работает стабильно, визит в автосервис не требуется. Если лампочка остается включенной, необходимо остановить двигатель и обратиться в мастерскую.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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