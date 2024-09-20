ГАИ объясняет: история изменений на российских номерных знаках

ГАИ разъяснила, почему на автомобильных номерах нет большинства русских букв

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Многие водители интересуются, почему, несмотря на нехватку вариантов номерных знаков, власти не используют больший набор русских букв для расширения буквенно-цифровых комбинаций. Представитель ГАИ объяснил эту ситуацию в интервью порталу njcar.ru.

Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

В 1993 году, когда Россия приняла новый ГОСТ в соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении 1968 года, некоторые кириллические символы были исключены из использования на номерных знаках. Это означало отказ от традиционных советских "чёрных номеров" в пользу современных стандартов.

Согласно установленным нормам, автомобильные номера стран-участниц конвенции могут содержать только арабские цифры и символы, максимально похожие на латинские буквы. Из кириллического алфавита для этих целей остаются всего лишь десять символов: "А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х и У".

На российских номерных знаках также можно увидеть букву "D", которая используется исключительно для автомобилей дипломатического статуса. Однако буквы "й, ц, г, ш, щ, з, ф, ы, п, л, д, ж, э, я, ч, ь, ъ, б и ю" на госномерах отсутствуют. Причина кроется в том, что у этих символов нет эквивалентов, близких к латинским буквам.

Российская Федерация не единственная страна, придерживающаяся подобного подхода. Многие государства с алфавитами, не основанными на латинице, также используют ограниченный набор символов для своих номерных знаков, что позволяет унифицировать и облегчить международное взаимодействие. Примеры таких стран включают Грецию и Китай.