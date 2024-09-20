Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адам Кивацкий: украинцы потеряли от геноцида на Волыни больше, чем поляки
Туристам дали 6 месяцев на возврат денег за неиспользованные номера
National Science Review: ученые исследовали грунт с обратной стороны Луны
Пухлые губы, как у парижанок: техника и уход
Месси посвятили экспозицию в музее
Анкара готова вернуть карту "Мир" в Турцию
Исследование геномов белых и бурых медведей изменило понимание их эволюции
Как правильно выпекать творожный торт, чтобы он не осел
Врачи МОЦОМД провели операцию новорождённому мальчику с гастрошизисом

ГАИ объясняет: история изменений на российских номерных знаках

ГАИ разъяснила, почему на автомобильных номерах нет большинства русских букв
1:59
Авто

Многие водители интересуются, почему, несмотря на нехватку вариантов номерных знаков, власти не используют больший набор русских букв для расширения буквенно-цифровых комбинаций. Представитель ГАИ объяснил эту ситуацию в интервью порталу njcar.ru.

ГАИ разъяснила, почему на автомобильных номерах нет большинства русских букв
Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

В 1993 году, когда Россия приняла новый ГОСТ в соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении 1968 года, некоторые кириллические символы были исключены из использования на номерных знаках. Это означало отказ от традиционных советских "чёрных номеров" в пользу современных стандартов.

Согласно установленным нормам, автомобильные номера стран-участниц конвенции могут содержать только арабские цифры и символы, максимально похожие на латинские буквы. Из кириллического алфавита для этих целей остаются всего лишь десять символов: "А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х и У".

На российских номерных знаках также можно увидеть букву "D", которая используется исключительно для автомобилей дипломатического статуса. Однако буквы "й, ц, г, ш, щ, з, ф, ы, п, л, д, ж, э, я, ч, ь, ъ, б и ю" на госномерах отсутствуют. Причина кроется в том, что у этих символов нет эквивалентов, близких к латинским буквам.

Российская Федерация не единственная страна, придерживающаяся подобного подхода. Многие государства с алфавитами, не основанными на латинице, также используют ограниченный набор символов для своих номерных знаков, что позволяет унифицировать и облегчить международное взаимодействие. Примеры таких стран включают Грецию и Китай.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Что делать, если ключ зажигания пропал
Что делать, если ключ зажигания пропал
Последние материалы
Месси посвятили экспозицию в музее
Анкара готова вернуть карту "Мир" в Турцию
Исследование геномов белых и бурых медведей изменило понимание их эволюции
Как правильно выпекать творожный торт, чтобы он не осел
Врачи МОЦОМД провели операцию новорождённому мальчику с гастрошизисом
Что нужно знать о хранении картофеля дома
Nature Geoscience: Лава Гавайев и Исландии имеет общее химическое происхождение
Первый канал объявил о возвращении Познера с новым шоу
Эксперт предупредил о необходимости прописки в квартире по льготной ипотеке
Как минимизировать износ тормозных колодок и дисков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.