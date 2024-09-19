Штрафы за ОСАГО: как избежать наказания за простую ошибку

Сотрудник ГАИ требует полис ОСАГО: вот что нужно знать водителю

2:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Портал njcar.ru рассказал о возможных негативных последствиях для водителей, которые не имеют полиса ОСАГО при проверке инспектором ГАИ. Согласно пункту 2.1.1 Правил дорожного движения, автовладелец обязан иметь при себе действующий полис и предъявить его по требованию инспектора. Если полис оформлен, но остался дома, автомобилист рискует получить штраф в размере 500 рублей или предупреждение в соответствии с частью 2 статьи 12.3 КоАП РФ.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Отсутствие распечатанной версии полиса, имеющегося в электронном виде, не является основанием для штрафа. В современном мире достаточно показать фото полиса на смартфоне, при этом номер должен быть четко виден. Инспектор может быстро проверить действительность Е-ОСАГО через базу данных РСА.

Если полис не оформлен, штраф составит 800 рублей по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. Важно помнить, что за каждую новую остановку можно получить этот штраф снова, так как правило о повторном наказании в данном случае не применяется. Сумма каждого штрафа не превысит 800 рублей, независимо от количества остановок.

Отметим, что отправка автомобиля на штрафстоянку или изъятие номерных знаков, применявшиеся до 2014 года, теперь признаны неправомерными, так как соответствующая статья КоАП была отменена.

Некоторые водители предпочитают оформлять полис ОСАГО на короткий срок, например, на 5-8 месяцев. Если авто остается в гараже на зиму и страховка приостановлена, выезд на дорогу без действующего полиса может обернуться штрафом в 500 рублей (часть 1 статьи 12.37 КоАП РФ). Также стоит учитывать, что просроченный полис приравнивается к отсутствию страховки, что также влечет штраф в 800 рублей.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире).

