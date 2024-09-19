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Проблемы, которые ждут водителей: как избежать штрафа за движение задним ходом

ГАИ стала штрафовать за движение задним ходом
1:33
Авто

Многие водители уверены, что можно спокойно вернуться на дорогу задним ходом, если пропустил поворот, не объезжая целый квартал. Однако представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru предупредил о возможных последствиях такой практики.

ГАИ стала штрафовать за движение задним ходом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Хотя на первый взгляд кажется, что маневр задним ходом на пустой улице не должен вызывать подозрений, правила дорожного движения (ПДД) устанавливают строгие ограничения. В соответствии с пунктом 8.12 ПДД, движение задним ходом допустимо, только если оно безопасно и не мешает другим участникам.

Но есть исключения: на перекрестках, пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, железнодорожных переездах и на остановках общественного транспорта это категорически запрещено.

ГАИ также отметила, что движение задним ходом по улице с односторонним движением может привести к серьезным последствиям. Это считается нарушением части 3 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и может обернуться штрафом в размере 5000 рублей или даже лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Верховный суд РФ в постановлении от 9 февраля 2012 года уточнил, что движение задним ходом на улице с односторонним движением, где установлен знак "Въезд запрещен", квалифицируется именно как нарушение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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