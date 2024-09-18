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Продажи вот-вот начнутся: стали известны цены на обновлённую Lada Vesta с ESC

"АвтоВАЗ": цена новой Lada Vesta с ESC начинается от 1,5 млн рублей
2:34
Авто

Российский производитель "АвтоВАЗ" обнародовал цены на популярную модель Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC и новыми опциями, продажи которой скоро начнутся. Минимальная стоимость машины составит 1 525 000 рублей.

"АвтоВАЗ": цена новой Lada Vesta с ESC начинается от 1,5 млн рублей
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Помимо ESC, объединяющей в себе противозаносную, противобуксовочную систему, помощник при старте на уклоне, антиблокировку тормозов и активацию аварийной сигнализации при экстренном торможения, в список новых опций входят передние датчики парковки и система контроля "слепых" зон с индикацией в зеркалах заднего вида.

Также модель укомплектуют боковыми подушками безопасности, 3-ступенчатым обогревом передних кресел, камерой заднего обзора с динамическими линиями траектории движения, электроскладыванием зеркал, датчиками дождя и света, возможностью отключения подушки безопасности переднего пассажира, задним подлокотником, передними автоматическими электростеклоподъемниками, противотуманными фарами LED с подсветкой поворота и подогревом омывателя лобового стекла.

В стартовой комплектации Comfort предлагается седан, оснащённый мотором на 1,6 литра и механической коробкой передач. Универсал Vesta SW обойдется уже в 1 655 000 рублей.

За Vesta с мотором 1,8 Evo на 122 л. с. и вариатором придётся выложить 1 600 000 и 1 730 000 рублей соответственно.

Самая высокая цена установлена на топовую версию Techno. Седан, в зависимости от оснащения (двигатель на 106 л. с. и МКП либо мотор на 122 л. с. и вариатор), будет стоить 1 885 000 и 1 960 000 рублей. Кросс-седан обойдётся в 1 996 000 и 2 071 000 рублей, универсал — в 2 015 000 и 2 090 000 рублей, а кросс-универсал — в 2 116 000 и 2 191 000 рублей.

По утверждению автопроизводителя, обновлённая Lada Vesta имеет ценовое преимущество перед зарубежными марками в 300-500 тысяч рублей, или 20%.

Уточнения

Электронный контроль устойчивости (англ   lang="en">Electronic Stability Control, ESC; ЭКУ) или динамическая система стабилизации автомобиля — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких). Является вспомогательной системой автомобиля.

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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