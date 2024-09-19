Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы

5 причин, почему атмосферный двигатель лучше турбированного

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В последние годы автопроизводители активно переходят на турбированные двигатели, обещая экономию топлива и снижение вредных выбросов. Однако, как отметил эксперт портала njcar. ru, атмосферные двигатели до сих пор считаются более надежными.

Фото: Wikipedia by Tabercil, CC BY-SA 2.0

Турбомоторы постепенно вытесняют атмосферные уже более десяти лет. В начале 2000-х 1,0-литровые ДВС развивали всего 60-70 л. с., тогда как современные турбированные двигатели такого объема могут выдавать 100-150 л. с. Несмотря на эти впечатляющие цифры, конструкция турбомоторов более сложна, и они работают в экстремальных условиях, особенно агрегаты объемом 1-1,5 литра.

Основная проблема заключается в том, что турбированные двигатели менее надежны. Простой дизайн атмосферников и их устойчивость к качеству топлива и масла позволяют им проходить сотни тысяч километров. Некачественное топливо незначительно влияет на атмосферный двигатель, в то время как проблемы с топливом могут привести к дорогостоящему ремонту турбодвигателя. Даже в случае поломки ремонт атмосферного мотора обойдется дешевле.

Еще одной проблемой турбомоторов является "турбояма": на низких оборотах, пока турбина не раскрутится, двигатель может демонстрировать вялый разгон. Это создает неприятные ощущения, особенно при старте, и может сократить срок службы двигателя.

Обещанная экономичность турбомоторов также оказывается мифом. Если ускорение не соответствует ожиданиям, водителю приходится нажимать на газ сильнее, что увеличивает расход топлива и снижает экологичность.

Современные производители пытаются решить проблему "турбоямы" с помощью дополнительных турбин и электроприводов, но это усложняет конструкцию и снижает надежность. Простой атмосферный двигатель, например, 1,6-литровый мотор Volkswagen, обеспечивает те же 105 л. с., что и 1,2-литровый турбомотор TSI, но имеет больший ресурс — атмосферный двигатель может служить в 2-3 раза дольше.

Уточнения

Турбонаддув — один из методов агрегатного наддува, основанный на использовании энергии отработавших газов.

