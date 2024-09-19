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Почему "докатка" может стать причиной серьёзных проблем на дороге

ГАИ предупредила о штрафах за езду на докатке
1:50
Авто

Инспекторы ГАИ иногда стремятся выявлять даже незначительные нарушения, и одним из таких спорных моментов является использование "докатки" вместо обычного колеса. Многие производители автомобилей заменяют полноразмерные запаски на компактные "докатки" для оптимизации пространства и снижения затрат.

ГАИ предупредила о штрафах за езду на докатке
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Хотя на первый взгляд "докатка" может выглядеть как обычное колесо, её меньший размер указывает на её предназначение — временную замену для экстренных ситуаций, чтобы водитель смог доехать до ближайшего сервиса.

Тем не менее, использование "докатки" в качестве постоянного решения несет в себе серьезные риски и ограничения. Уменьшенный диаметр колеса может привести к наклону автомобиля, что значительно ухудшает маневренность и управляемость, как отмечает naavtotrasse.ru.

Кроме того, различия в углах наклона кузова увеличивают нагрузку на подвеску, что может сократить срок службы критически важных деталей. Также важно помнить, что "докатка" не предназначена для длительных поездок, так как её протектор имеет минимальную глубину.

В ГАИ подчеркнули, что эксплуатация "докатки" может повлечь законное наказание. Однако штрафы за это нарушение инспекторы ДПС выписывают нечасто. Обычно это касается водителей, которые злоупотребляют использованием запасного колеса.

Если инспектор увидит машину на "докатке" впервые, он, скорее всего, не станет на это обращать внимания. Но если та же машина регулярно попадается на глаза полицейскому, это может стать основанием для штрафа в 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ с требованием устранить проблему.

Уточнения

Запасное колесо (запа́ска) — это перевозимое в автомобиле дополнительное колесо для замены спущенного, проколотого колеса или для иного непредвиденного случая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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