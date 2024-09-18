Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Medical Xpress: вейпинг ухудшает результаты когнитивных тестов у студентов
83-летняя пенсионерка осталась без жилья после паводка в Тюменской области
Как приготовить рассыпчатую гречку
В Таиланде супруги купили на рынке морепродуктов улитку с необычной раковиной
Актриса Ольга Прокофьева призналась, что не сидит на диетах, тем более жёстких
Daily Mail: четыре простых вопроса помогут выявить зависимость от спиртного
Эксперт рассказал, как иммунная система позволяет раковым клеткам выживать
ГАИ разъяснила, нужно ли вносить изменения в ПТС при оклейке автомобиля пленкой
До 2028 года планируется подготовить 28 поездов для маршрута Москва — Петербург

Какой кроссовер купить в 2024: Haval Jolion или его конкуренты

Названы самые популярные конкуренты Haval Jolion в России
2:17
Авто

Китайский кроссовер Haval Jolion, который уже завоевал популярность на российском рынке, продолжает своё доминирование после рестайлинга 2024 года. В августе модель вновь заняла лидирующую позицию в сегменте SUV, что ранее удавалось только Hyundai Creta.

Названы самые популярные конкуренты Haval Jolion в России
Фото: flickr by RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0

Успех Jolion объясняется привлекательным дизайном, вместительным салоном и сбалансированной ценой — до 2 миллионов рублей, что делает его почти безальтернативным.

Базовая версия Jolion оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с., а для тех, кто желает большего, предлагается версия с мощностью 150 л.с. и полным приводом. Компактный кроссовер GAC GS3, сопоставимый по габаритам и характеристикам с Jolion, имеет 1,5-литровый турбомотор на 170 л.с. и стоит от 1 999 000 рублей.

Альтернативой Jolion может стать Omoda C5 с 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с. или 1,6-литровым двигателем на 150 л.с. Цены варьируются от 2 049 900 до 2 229 900 рублей. Кроссовер Livan X6Pro, обновленная версия Geely Emgrand X7, предлагает 1,5-литровый мотор на 147 или 174 л.с. по цене от 2 089 000 до 2 629 900 рублей.

Недавно на российском рынке появился белорусский кроссовер Belgee X70, копия Geely Atlas Pro, с ценой от 2 184 990 рублей. Jetour Dashing также представляет конкуренцию, предлагая 1,5-литровый мотор на 147 л.с. по цене от 1 919 900 рублей.

Уточнения

Haval Jolion — компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval — внедорожным подразделением Great Wall Motors.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
БПЛА "Альбатрос М5" отслеживает все маршруты боевиков ВСУ и наёмников Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"
"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"
Последние материалы
Десятки объектов недвижимости в Петербурге изымут ради нового российского проекта
До 2028 года планируется подготовить 28 поездов для маршрута Москва — Петербург
Как приготовить выпечку, которая долго остаётся мягкой
Китайские учёные назвали точное количество чашек кофе для защиты от диабета и инсульта
Индия не собирается отказываться от импорта нефти из России
Норвежский лыжник соскучился по соперникам-россиянам
Стилист Тоторина: самыми модными стрижками осени 2024 являются текстурированный боб и пикси
Врач-стоматолог: жевательная резинка способна спровоцировать гастрит
Обнаружены яйца эму, популяция которых сократилась до 50 особей
НМИЦ: учёные создали уникальную систему для сохранения донорских сердец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.