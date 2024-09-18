Какой кроссовер купить в 2024: Haval Jolion или его конкуренты

Названы самые популярные конкуренты Haval Jolion в России

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Китайский кроссовер Haval Jolion, который уже завоевал популярность на российском рынке, продолжает своё доминирование после рестайлинга 2024 года. В августе модель вновь заняла лидирующую позицию в сегменте SUV, что ранее удавалось только Hyundai Creta.

Фото: flickr by RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0

Успех Jolion объясняется привлекательным дизайном, вместительным салоном и сбалансированной ценой — до 2 миллионов рублей, что делает его почти безальтернативным.

Базовая версия Jolion оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с., а для тех, кто желает большего, предлагается версия с мощностью 150 л.с. и полным приводом. Компактный кроссовер GAC GS3, сопоставимый по габаритам и характеристикам с Jolion, имеет 1,5-литровый турбомотор на 170 л.с. и стоит от 1 999 000 рублей.

Альтернативой Jolion может стать Omoda C5 с 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с. или 1,6-литровым двигателем на 150 л.с. Цены варьируются от 2 049 900 до 2 229 900 рублей. Кроссовер Livan X6Pro, обновленная версия Geely Emgrand X7, предлагает 1,5-литровый мотор на 147 или 174 л.с. по цене от 2 089 000 до 2 629 900 рублей.

Недавно на российском рынке появился белорусский кроссовер Belgee X70, копия Geely Atlas Pro, с ценой от 2 184 990 рублей. Jetour Dashing также представляет конкуренцию, предлагая 1,5-литровый мотор на 147 л.с. по цене от 1 919 900 рублей.

Уточнения

Haval Jolion — компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval — внедорожным подразделением Great Wall Motors.

