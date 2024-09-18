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Как правильно оклеить машину: советы от ГАИ, которые сэкономят вам деньги

ГАИ разъяснила, нужно ли вносить изменения в ПТС при оклейке автомобиля пленкой
2:02
Авто

Оклейка автомобилей пленкой стала актуальной темой для водителей: одни считают, что нужно сообщать об этом в МРЭО, другие же уверены, что это излишне, так как машина под пленкой сохраняет прежний цвет. В интервью порталу njcar.ru представитель ГАИ разъяснил, как действовать автовладельцам.

ГАИ разъяснила, нужно ли вносить изменения в ПТС при оклейке автомобиля пленкой
Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь, CC BY-SA 4.0

Проблемы могут возникнуть, если инспекторы ДПС сравнят реальный цвет автомобиля с указанным в свидетельстве о регистрации (СТС). Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), водителю грозит штраф за управление незарегистрированным транспортным средством или нарушение регистрационных правил. Размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей, а в дальнейшем владельцу придется защищать свои интересы в суде.

Также стоит учесть, что оклейка цветной пленкой, имитирующей цветографические схемы специальных служб, запрещена. За это может грозить штраф в размере 5000 рублей и лишение прав на срок до 1,5 лет, согласно пункту 12.5 КоАП.

На данный момент основным нормативным документом, регулирующим ситуацию, является Приказ МВД России от 07.08.2013 N 605. В пункте 59.3 этого приказа указано, что изменение регистрационных данных в случае смены цвета автомобиля осуществляется по заявлению владельца.

В ГАИ отметили, что если автомобиль оклеен прозрачной пленкой или изменился лишь оттенок цвета, указанного в ПТС, дополнительная регистрация не требуется. Однако, если пленка полностью меняет цвет машины или более 50% кузова стало другого цвета, это нужно обязательно зарегистрировать. Для этого владельцу необходимо записаться на прием в ГАИ через сайт Госуслуг и подать соответствующее заявление.

Уточнения

Защитная плёнка — тонкое полимерное покрытие, как правило, покрытое с одной или с двух сторон клеящим составом (адгезивом), способным прилипать к защищаемой поверхности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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