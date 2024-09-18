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Синяя разметка: новые ловушки для автомобилистов, которые могут обойтись дорого

ГАИ предупредила об опасности синей разметки для водителей
1:55
Авто

В крупных городах России несколько лет назад появилась синяя разметка на дорогах. На первый взгляд, это может показаться незначительным изменением, но, как сообщил портал njcar.ru со ссылкой на представителя ГАИ, новый цвет разметки может создать проблемы для автомобилистов.

ГАИ предупредила об опасности синей разметки для водителей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Изначально нововведение не было прописано в правилах дорожного движения, что привело к недоумению среди водителей. Многие игнорировали синюю разметку, не понимая её значения. ГАИ предупредили, что такое отношение может закончиться значительными штрафами.

Синяя разметка предназначена для обозначения зон платной парковки. Люди, побывавшие за границей, могли видеть аналогичную маркировку и понимать, как она работает. Однако для большинства россиян новшество оказалось непонятным, что вызвало подозрения в том, что власти пытаются увеличить доходы бюджета.

На начальном этапе внедрения синей разметки граждан не уведомили о её значении, а старые знаки о платной парковке в некоторых местах были сняты. В результате автомобилисты могли оставить машину на только что появившемся свободном месте и неожиданно получить крупный штраф.

Хотя со временем автовладельцы в крупных городах привыкли к синей разметке, приезжие из регионов все еще не понимают её сути. Выиграть суд по штрафу за нарушение, связанное с синей разметкой, невозможно, так как она полностью соответствует ГОСТу Р51256−2018, принятому шесть лет назад.

ГАИ призывает водителей быть внимательнее на парковках с синей разметкой, особенно осенью и зимой, когда линии становятся почти незаметными, чтобы избежать крупных штрафов.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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